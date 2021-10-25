CINEZEN откроет зрителям труднодоступные ниши мирового кино

Новый международный стриминговый сервис запускается в России 1 ноября - CINEZEN. Платформа разработана под эгидой шведского стартапа Cinezen Blockchained Entertainment AB, руководитель и соучредитель проката - известный дистрибьютор, продюсер и телеведущий Сэм Клебанов ("Кино без границ").

Новый сервис имеет собственное, не похожее на других лицо. Это собрание независимых киноканалов, каждый из которых, в сущности, является авторским онлайн-кинотеатром со своими кураторами и своим репертуаром. Кураторами, как сообщает пресс-релиз, "могут быть и отдельные люди, и организации - блогеры, критики, кинематографисты, фестивали, онлайн-издания, арт-центры, культурные и образовательные институции, онлайн-сообщества и т.д. Их задача - не просто отобрать фильмы для своих каналов, но и быть активными инфлюенсерами, привлекающими на платформу свою аудиторию, которая доверяет их выбору и их рекомендациям". Утверждается также, что подавляющее большинство фильмов, которые предложит CINEZEN, не доступны ни в одном другом российском онлайн-кинотеатре.

Для старта платформа предложит 50 картин со всего мира, их число будет быстро расти. Структура нового стрим-сервиса уникальна еще и тем, что позволит собрать на одной базе множество самых разных тематических ниш - от артхауса до мейнстрима, от классики до современных экспериментов, от квир-кино до хорроров, от произведений развитых киноиндустрий до фильмов, представляющих новые кинематографии. Зона действия новой платформы будет расширяться от стартовых точек - территорий России и СНГ - до стран Балтии с конца ноября и Скандинавии в начале будущего года.

"Все ведущие стриминговые сервисы сфокусированы на оригинальном контенте, поэтому места для независимого и нишевого кино остается у них все меньше, - объясняет Сэм Клебанов. - Но не беда - тем больше хороших фильмов достается нам. Мы децентрализуем процесс кинодистрибуции и делегируем отбор кино множеству сторонних кураторов с разными вкусами, интересами и бэкграундами и с разными аудиториями, которые они могут привлечь на нашу платформу. Мы не применяем рекомендательные алгоритмы - только личный кураторский отбор и личные рекомендации. И мы не гонимся за гигантским количеством фильмов, наш слоган - "Смотри отборное!". У нас уже складывается отличная коллекция мирового кино, и я уверен, что CINEZEN сможет привлечь ту аудиторию, которая ищет что-то выходящее за рамки стандартного репертуара основных онлайн-кинотеатров".

В коллекцию CINEZEN войдут не только киноновинки, призеры крупных кинофестивалей, но и классика в отреставрированных HD-копиях, жанровое и документальное кино. Среди первых картин, предлагаемых платформой, последние работы Анджея Вайды "Валенса" и "Послеобразы", фильм победителя Венеции 2016 года Лава Диаса "Женщина, которая ушла", режиссерская работа мексиканского актера Гаэля Гарсии Берналя "Чикуаротес", канадская "Антигона" Софи Дерасп, подборка фильмов Вонг Карвая, французская драма Филиппо Менегетти "Ты и я", фильмы Петра Домалевски "Я никогда не плачу" и "Тихая ночь"…

Сначала фильмы можно будет смотреть, в разовом порядке оплачивая каждую картину (99 руб) и получая ее в пользование на неделю. В начале 2022 года будет велена подписка.

Среди первых участников проекта прокатчик классики мирового кинематографа "ИноеКино", Московский еврейский фестиваль и фестиваль "Бок о бок", популярные телеграмм-каналы о кино, портал FILM.RU и другие активные пропагандисты киноискусства в Сети.