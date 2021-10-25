CINEZEN откроет зрителям труднодоступные ниши мирового кино

Новости

Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом" 17:29
Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
Минкульт утвердил новую форму кинобилета 15:54
Эксперт: Вероятность смерти при дельта-штамме COVID возрастает в 2,3 раза 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 18:39
Рубрика: Культура

CINEZEN откроет зрителям труднодоступные ниши мирового кино

Текст: Валерий Кузнецов
Новый международный стриминговый сервис запускается в России 1 ноября - CINEZEN. Платформа разработана под эгидой шведского стартапа Cinezen Blockchained Entertainment AB, руководитель и соучредитель проката - известный дистрибьютор, продюсер и телеведущий Сэм Клебанов ("Кино без границ").
Кадр из фильма "Валенса". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Валенса". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Валенса". Фото: kinopoisk.ru

Новый сервис имеет собственное, не похожее на других лицо. Это собрание независимых киноканалов, каждый из которых, в сущности, является авторским онлайн-кинотеатром со своими кураторами и своим репертуаром. Кураторами, как сообщает пресс-релиз, "могут быть и отдельные люди, и организации - блогеры, критики, кинематографисты, фестивали, онлайн-издания, арт-центры, культурные и образовательные институции, онлайн-сообщества и т.д. Их задача - не просто отобрать фильмы для своих каналов, но и быть активными инфлюенсерами, привлекающими на платформу свою аудиторию, которая доверяет их выбору и их рекомендациям". Утверждается также, что подавляющее большинство фильмов, которые предложит CINEZEN, не доступны ни в одном другом российском онлайн-кинотеатре.

Фото: kinopoisk.ru
Киноискусство создано, чтобы напоминать об уроках истории

Для старта платформа предложит 50 картин со всего мира, их число будет быстро расти. Структура нового стрим-сервиса уникальна еще и тем, что позволит собрать на одной базе множество самых разных тематических ниш - от артхауса до мейнстрима, от классики до современных экспериментов, от квир-кино до хорроров, от произведений развитых киноиндустрий до фильмов, представляющих новые кинематографии. Зона действия новой платформы будет расширяться от стартовых точек - территорий России и СНГ - до стран Балтии с конца ноября и Скандинавии в начале будущего года.

"Все ведущие стриминговые сервисы сфокусированы на оригинальном контенте, поэтому места для независимого и нишевого кино остается у них все меньше, - объясняет Сэм Клебанов. - Но не беда - тем больше хороших фильмов достается нам. Мы децентрализуем процесс кинодистрибуции и делегируем отбор кино множеству сторонних кураторов с разными вкусами, интересами и бэкграундами и с разными аудиториями, которые они могут привлечь на нашу платформу. Мы не применяем рекомендательные алгоритмы - только личный кураторский отбор и личные рекомендации. И мы не гонимся за гигантским количеством фильмов, наш слоган - "Смотри отборное!". У нас уже складывается отличная коллекция мирового кино, и я уверен, что CINEZEN сможет привлечь ту аудиторию, которая ищет что-то выходящее за рамки стандартного репертуара основных онлайн-кинотеатров".

В коллекцию CINEZEN войдут не только киноновинки, призеры крупных кинофестивалей, но и классика в отреставрированных HD-копиях, жанровое и документальное кино. Среди первых картин, предлагаемых платформой, последние работы Анджея Вайды "Валенса" и "Послеобразы", фильм победителя Венеции 2016 года Лава Диаса "Женщина, которая ушла", режиссерская работа мексиканского актера Гаэля Гарсии Берналя "Чикуаротес", канадская "Антигона" Софи Дерасп, подборка фильмов Вонг Карвая, французская драма Филиппо Менегетти "Ты и я", фильмы Петра Домалевски "Я никогда не плачу" и "Тихая ночь"…

Сначала фильмы можно будет смотреть, в разовом порядке оплачивая каждую картину (99 руб) и получая ее в пользование на неделю. В начале 2022 года будет велена подписка.

Среди первых участников проекта прокатчик классики мирового кинематографа "ИноеКино", Московский еврейский фестиваль и фестиваль "Бок о бок", популярные телеграмм-каналы о кино, портал FILM.RU и другие активные пропагандисты киноискусства в Сети.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу
МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы
Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге
На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Искусственный интеллект впервые создал дизайн фарфора
В Москве открылась выставка в честь столетия Литературного музея