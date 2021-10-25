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25.10.2021 20:31
Рубрика: Экономика

Дети младше 14 лет смогут стать пользователями портала госуслуг

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Дети младше 14 лет смогут стать пользователями портала госуслуг и получить доступ к цифровым образовательным сервисам. Детей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) будут регистрировать родители. Такой проект постановления правительства подготовлен Минцифры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из документа, россияне старше 14 лет смогут зарегистрироваться в ЕСИА самостоятельно, а младше - с помощью законных представителей, например, родителей, уже являющихся пользователями портала госуслуг.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Цель - дать облегченный доступ детям к цифровым образовательным сервисам в рамках реализации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, уточняется в пояснительной записке к проекту постановления. В то же время юридически значимые действия от имени детей смогут совершать только их законные представители.

"Строго говоря, создание учетной записи на сайте госуслуг - это предоставление гражданину логина и пароля к сайту, - отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. - Почти все персональные данные о лице портал получает из ведомственных баз данных. Поэтому в целом создавать учетную запись на Госуслугах можно было бы и с рождения - а гражданин уже сам решит, когда ее активировать и ей пользоваться. Разумеется, с учетом правоспособности: все-таки до 14 лет большинство юридически значимых действий дети совершают через своих законных представителей".

Опыт по использованию подобных сервисов уже есть у подрастающего поколения, указал зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов. "В Москве старшие школьники уже несколько лет сами открывают аккаунты на портале mos.ru (это аналог Госуслуг), чтобы получить доступ к своему школьному дневнику и ничего необычного в этом не видят", - рассказывает он.

Но важно помнить и о рисках, считает Аитов. По данным Group-IB, основными угрозами для детей в Сети являются кибербуллинг (травля в интернете), педофилы, а также мошенники.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов выделил еще два риска: "Это возможность утечки базы данных, куда будут включены и детские аккаунты. Эта информация может быть полезной для обогащения сведений о потенциальных жертвах - чем больше знаешь о человеке, тем легче его обмануть. Второе - "угон" аккаунтов. Вряд ли дети станут думать о вопросах безопасности, мошенники могут подобрать к аккаунтам пароли".

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