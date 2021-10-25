Доктор объяснил, что обязательно нужно добавить в зимний рацион

В осенний период, с приходом первых морозов, организм человека перестраивается. И ему нужна несколько другая пища, нежели летом. Что особенно полезно в это время, особенно для органов дыхания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

В холод и мороз организму необходимы жиры, считает доктор, потому что именно они теперь тратятся наиболее существенно. Жиры сгорают при ходьбе в мышцах - чтобы организм получил необходимую энергию для движения. Также они сгорают в легких, при этом процессе происходит выделение необходимого тепла. Кстати, пар, выдыхаемый человеком в морозный воздух, есть не что иное, как это тепло, образовавшееся в легких в результате сгорания жира. Человек как бы обогревает себя сам - но для этого необходимо достаточное количество жиров.

Кроме того, "жиры животного происхождения образуют так называемый сурфактантный комплекс, который выстилает легкие и бронхи и препятствует проникновению бактерий", - рассказал врач.

Мало того, Алексей Ковальков считает, что существующую с давних времен пирамиду питания (приоритетный состав нашей пищи - прим.ред.) уже пора пересмотреть. Если раньше на вершине пирамиды находились углеводы, то теперь речь идет о более существенном значении белков и жиров.

Специалист представил состав идеального меню на день. "В рационе должно быть гораздо большее количество белков и жиров и меньшее количество углеводов", - говорит диетолог. Причем белков в ежедневном рационе должно быть минимум 70 граммов, из расчета 1,2 грамма на килограмм массы тела. Белки должны быть разных видов - курица, индейка, свинина, говядина, морепродукты, рыба. Углеводов должно быть не менее 50-60 граммов, максимум 110-115 граммов в день, а жиров - от 60 до 80 граммов в сутки, половина из них должна быть растительного, а половина - животного происхождения.

Таким образом, чем разнообразнее будет рацион, тем увереннее будет чувствовать себя организм, важно только следить за правильным соотношением главных составляющих пирамиды - белков, жиров и углеводов.