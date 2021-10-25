Египет переместит министерства и парламент в новую столицу

Новости

Более 256 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:55
Молдавия заключила контракт на закупку газа у Польши 21:38
Apple выпустила iOS 15.1 21:11
Лавров: Отношений между РФ и НАТО нет 20:54
Лавров предложил начать диалог военных ведомств РФ и Норвегии на высоком уровне 20:43
Отряд "Центроспас" МЧС России передумали ликвидировать 20:38
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями 20:36
В Набережных Челнах спасли четвертую пострадавшую при взрыве газа 20:22
Эрдоган не стал объявлять персонами нон грата десять западных послов 20:19
В Петербурге возобновились коронавирусные рейды по барам 20:13
В Судане два человека убиты, более 80 ранены в ходе протестов 19:55
Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне 19:35
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года 19:30
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России 19:29
В Минске сообщили об изменении графика движения поездов до Адлера 19:28
В Челнах из-под завалов достали третьего пострадавшего при взрыве газа 19:21
Главой Российского Оскаровского комитета избран Павел Чухрай 19:19
В Набережных Челнах возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 19:04
Путин включил Серышева в состав Совета безопасности РФ 19:01
Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
В Набережных Челнах после взрыва газа в доме спасли двух братьев 18:55
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
25.10.2021 21:44
Рубрика: В мире

Египет переместит министерства и парламент в новую столицу

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Инженерное управление вооруженных сил Египта объявило конкурс на название, логотипы и лозунги для новой административной столицы. Она будет расположена в 20 километрах от Каира.

В новый город переместят министерства, парламент, правительственные учреждения. На первых порах население города площадью 700 квадратных километров (в 2,5 раза меньше площади Москвы) составит 5,5 миллиона жителей, плюс 40-50 тысяч госслужащих. Свои варианты названия, логотипов и лозунгов могут подать до 18 ноября все желающие, как частные лица, так и компании. Затем отборочный комитет, состоящий из "экспертов, интеллектуалов и творческих людей", выберет победителей. Им положены призы от 10 до 50 тысяч египетских фунтов.

Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI
Как все организовано для туристов в Египте

В новом городе возводят самое высокое здание в Африке - Iconic Tower высотой 385 метров. А в 2026 году планируется возвести небоскреб в виде египетского обелиска, который станет выше 828-метрового Бурдж-Халифа в Дубае.

Новый город спроектирован как smart-city, "умный город". Инфраструктура будет управляться автоматически, на крышах установят солнечные батареи. Вся оплата в новой столице будет безналичной, а на одного жителя придется 15 квадратных метров зелени благодаря разбитому в городе парку длиной 35 километров. Здание минобороны Египта в новой столице, Октагон, спроектировано по принципу Пентагона, но будет больше по площади. Также в новой столице построены самая большая мечеть в мире и самый большой по площади христианский храм - коптский собор Рождества Христова.

В мире Африка Египет

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину