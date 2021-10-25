Египет переместит министерства и парламент в новую столицу

Инженерное управление вооруженных сил Египта объявило конкурс на название, логотипы и лозунги для новой административной столицы. Она будет расположена в 20 километрах от Каира.

В новый город переместят министерства, парламент, правительственные учреждения. На первых порах население города площадью 700 квадратных километров (в 2,5 раза меньше площади Москвы) составит 5,5 миллиона жителей, плюс 40-50 тысяч госслужащих. Свои варианты названия, логотипов и лозунгов могут подать до 18 ноября все желающие, как частные лица, так и компании. Затем отборочный комитет, состоящий из "экспертов, интеллектуалов и творческих людей", выберет победителей. Им положены призы от 10 до 50 тысяч египетских фунтов.

В новом городе возводят самое высокое здание в Африке - Iconic Tower высотой 385 метров. А в 2026 году планируется возвести небоскреб в виде египетского обелиска, который станет выше 828-метрового Бурдж-Халифа в Дубае.

Новый город спроектирован как smart-city, "умный город". Инфраструктура будет управляться автоматически, на крышах установят солнечные батареи. Вся оплата в новой столице будет безналичной, а на одного жителя придется 15 квадратных метров зелени благодаря разбитому в городе парку длиной 35 километров. Здание минобороны Египта в новой столице, Октагон, спроектировано по принципу Пентагона, но будет больше по площади. Также в новой столице построены самая большая мечеть в мире и самый большой по площади христианский храм - коптский собор Рождества Христова.