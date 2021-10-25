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25.10.2021 21:03
Рубрика: Общество

Экодиктант напишут на русском, английском и испанском языках в 12 странах

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
В "Музеях мусора" в Сан-Франциско и в Коктебеле, на площадках МЧС и Роскосмоса, в залах библиотек МГУ и еще 18 университетов, в более чем 40 тысячах школ и в 50 вузах, как ожидается, более 3,5 миллиона человек напишут Всероссийский экологический диктант-2021. Впервые акция станет международной.

Проверить свою экограмотность захотели соотечественники и иностранцы из Германии, США, Франции, Бразилии, стран СНГ - пока из 12 стран. Иностранцы зарегистрировались на акцию первыми, еще весной на Невском экологическом конгрессе в Петербурге. Там пробный экодиктант написали 1,8 тысячи человек. И если в первые два года многие хотели знать, как правильно собирать раздельный мусор, то теперь все хотят разбираться еще в маркировках чистой воды и в незатратных методах расходования энергии. Так тема экологической грамотности выходит на передовую развития общества.
Как решают экологические проблемы в России и в мире

- Мы не ждали скачка экоактивности, например, от аграриев, бизнесменов и парламентариев, - говорит депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. - Растет и число тех, кому важно знать, как грамотно сортировать и даже самим перерабатывать мусор, что означает маркировка на бытовой технике или почему нельзя жечь осенние листья.

Из-за пандемии коронавируса диктант пройдет в трех форматах - в очном (5-7%), в онлайн (около 25%) и до 70 процентов в смешанном формате. Тот, кто пожелает писать диктант на дистанте, могут это делать в течение двух дней, используя портал Экодиктант.рус. Самые активные участники акции - школьники. Как и раньше, они пишут диктант на уроках химии, биологии, географии и на классном часе. Как показал опыт, наиболее популярные вопросы - те, в которых чаще допускаются ошибки. Их три. Что означают знаки на бытовой электротехнике, указанные на картинках? Какой знак указывает, что продукт (упаковка) изготовлен из перерабатываемого материала и/или пригоден для переработки? Реже - почему нельзя сжигать осеннюю листву и почему крафтовая бумага экологичнее обычной?

Людям не все равно, что они едят, из чего сшита их одежда или насколько безопасен их телевизор или холодильник

- Выходит, мы попали в точку, - говорит эколог, председатель движения "Равноправие" Наталья Соколова. - Людям не все равно, что они едят, из чего сшита их одежда или насколько безопасен их телевизор или холодильник. Вот мы и хотим, чтобы экодиктант учил каждого потребителя продвинутому гражданству, повышал уровень бытовой культуры и помогал защищать природу через создаваемые волонтерские движения. Они, я мечтаю, будут не защищать природу от правонарушений, а, как экодиктант-2021, давать профилактику. Например, учить, как утилизовать целлофан или пластиковые бутылки.

Международный экодиктант-2021 пройдет с 14 по 21 ноября на русском, английском и испанском языках.

Общество Экология

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