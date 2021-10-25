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25.10.2021 16:00
Рубрика: Общество

Эксперт назвала отечественные гаджеты, помогающие следить за здоровьем

Текст: Елена Манукиян
Уже через 2-3 года россиянам не обязательно будет идти к врачу, чтобы проверить свое здоровье. Медики смогут мониторить состояние своих пациентов дистанционно, благодаря гаджетам. К этому времени доступными станут персональные IT-устройства для больных артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. В дальнейшем перечень таких устройств будет расширяться. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она пояснила, что к 2024 году планируется запуск массового производства IT-устройств для контроля здоровья, благодаря чему они станут дешевле. Однако такие "персональные медицинские помощники" уже сегодня появляются на отечественном рынке.

Фото: iStock
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Например, кардиофлешка помогает мониторить состояние сердца. Это миниатюрный электрокардиограф, снимающий точные данные с помощью четырех электродов. Он соединяется со смартфоном или планшетом, на который скачивается мобильное приложение. Оно отображает данные с прибора в виде 6-канальной электрокардиограммы, которую можно сохранить, отправить своему врачу или в облачный сервис "КардиоОблако" для автоанализа. Кардиофлешки уже продаются на российском рынке, а также поставляются на экспорт. Среди стран, закупающих их, - Великобритания, Швеция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Иран, Египет, Израиль, Индонезия. Стоимость такой кардиофлешки уже сегодня довольно невысокая - около 5 тысяч рублей.

Также на отечественном рынке представлен персональный цифровой помощник в виде браслета: он измеряет одновременно около 30 параметров организма, в том числе водный баланс, а также ведет автоматический подсчет усвоенных калорий с помощью запатентованной неинвазивной технологии. Браслет непрерывно измеряет динамику изменения сопротивления тканей руки - биоимпеданс: параметр напрямую зависит от соотношения жидкостей в клетках и и межклеточном пространстве.

По итогам 2020 года на российском и зарубежных рынках реализовано 12,3 тысячи таких устройств на сумму 1,5 млн долларов, это вдвое больше, чем в 2019-м году. Однако гаджет пока еще достаточно дорогой и стоит около 15-20 тысяч рублей. Поэтому российский рынок составляет 15% в доле продаж по всему миру. Большая часть продаж приходится на Японию и США, также есть заказы из Китая и Европы.

По словам Галямовой, революцией на рынке должна стать система "Живое дыхание" - единая платформа, которая позволяет контролировать прием лекарств и отслеживать состояние пациентов с помощью портативных медицинских приборов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В состав "Живого дыхания" войдет диспенсер для таблеток, отслеживающий их прием и передающий данные на мобильное приложение, цифровой ингалятор, автоматический инъектор (контролирующий самостоятельное введение инъекций), универсальный измерительный прибор, который позволяет регистрировать ЭКГ, измерять давление, насыщение крови кислородом, ЧСС, а также спирометр. Цифровой ингалятор и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия. Предполагается, что стоимость комплекта приборов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (универсальный измерительный прибор и диспенсер для таблеток) не будет превышать 10 тысяч рублей.

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