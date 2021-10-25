Эксперт назвала отечественные гаджеты, помогающие следить за здоровьем

Уже через 2-3 года россиянам не обязательно будет идти к врачу, чтобы проверить свое здоровье. Медики смогут мониторить состояние своих пациентов дистанционно, благодаря гаджетам. К этому времени доступными станут персональные IT-устройства для больных артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. В дальнейшем перечень таких устройств будет расширяться. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.

Она пояснила, что к 2024 году планируется запуск массового производства IT-устройств для контроля здоровья, благодаря чему они станут дешевле. Однако такие "персональные медицинские помощники" уже сегодня появляются на отечественном рынке.

Например, кардиофлешка помогает мониторить состояние сердца. Это миниатюрный электрокардиограф, снимающий точные данные с помощью четырех электродов. Он соединяется со смартфоном или планшетом, на который скачивается мобильное приложение. Оно отображает данные с прибора в виде 6-канальной электрокардиограммы, которую можно сохранить, отправить своему врачу или в облачный сервис "КардиоОблако" для автоанализа. Кардиофлешки уже продаются на российском рынке, а также поставляются на экспорт. Среди стран, закупающих их, - Великобритания, Швеция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Иран, Египет, Израиль, Индонезия. Стоимость такой кардиофлешки уже сегодня довольно невысокая - около 5 тысяч рублей.

Также на отечественном рынке представлен персональный цифровой помощник в виде браслета: он измеряет одновременно около 30 параметров организма, в том числе водный баланс, а также ведет автоматический подсчет усвоенных калорий с помощью запатентованной неинвазивной технологии. Браслет непрерывно измеряет динамику изменения сопротивления тканей руки - биоимпеданс: параметр напрямую зависит от соотношения жидкостей в клетках и и межклеточном пространстве.

По итогам 2020 года на российском и зарубежных рынках реализовано 12,3 тысячи таких устройств на сумму 1,5 млн долларов, это вдвое больше, чем в 2019-м году. Однако гаджет пока еще достаточно дорогой и стоит около 15-20 тысяч рублей. Поэтому российский рынок составляет 15% в доле продаж по всему миру. Большая часть продаж приходится на Японию и США, также есть заказы из Китая и Европы.

По словам Галямовой, революцией на рынке должна стать система "Живое дыхание" - единая платформа, которая позволяет контролировать прием лекарств и отслеживать состояние пациентов с помощью портативных медицинских приборов.

В состав "Живого дыхания" войдет диспенсер для таблеток, отслеживающий их прием и передающий данные на мобильное приложение, цифровой ингалятор, автоматический инъектор (контролирующий самостоятельное введение инъекций), универсальный измерительный прибор, который позволяет регистрировать ЭКГ, измерять давление, насыщение крови кислородом, ЧСС, а также спирометр. Цифровой ингалятор и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия. Предполагается, что стоимость комплекта приборов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (универсальный измерительный прибор и диспенсер для таблеток) не будет превышать 10 тысяч рублей.