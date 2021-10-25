Эксперт рассказал, как через "Госуслуги" узнать о "приписках" в поликлинике

В личном кабинете на портале "Госуслуг" каждый человек может узнать информацию из своей медицинской карты. Можно получить данные исследований, результаты анализов, заключения специалистов, выписки из стационара и т.д. Но также можно увидеть записи о медпомощи, например, о диспансеризации, которую в реальности человек не проходил. Минздрав опубликовал в начале октября приказ с соответствующими изменениями в Правила оказания медицинской помощи по ОМС. Как увидеть нужные данные на портале и как ими воспользоваться, "РГ" рассказал эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

Приписки в медицинских картах (то есть записи о медицинской помощи, которую в реальности пациент не получал) появляются по очень простой причине. В системе ОМС все медорганизации получают деньги за факт выполненной работы: принял пациента, обследовал, провел анализы, допустим, назначил и выполнил курс инъекций в процедурном кабинете - все это отражается в карте больного, и исходя из объемов оказанной помощи, поликлиника или больница получает финансирование.

Чем большему количеству пациентов помогли в конкретном медучреждении, тем больше денег оно получит - так работает установленный законом принцип "деньги идут вслед за пациентом". А если учесть, что закон предусматривает возможность выбора медицинской организации пациентом, то вся эта система в совокупности должна стимулировать медучреждения работать более качественно, привлекать пациентов, конкурируя друг с другом. При этом на практике руководство некоторых больниц и поликлиник "улучшает" работу с помощью "приписок", чтобы получать деньги за помощь, которой не было.

"Некоторые недобросовестные руководители больниц и поликлиник действительно используют "приписки", чтобы получить от государства, а фактически от нас с вами - налогоплательщиков, деньги за якобы оказанную медицинскую помощь, которая "оказана" только на бумаге, - объясняет Сергей Шкитин. - Например, поликлиника в ряде случаев оформляет медицинские документы по отдельным медуслугам, финансируемым за рамками подушевого норматива, а также за диспансеризацию, несмотря на то, что их не проводит. К концу года с таких "приписок" набегает приличная сумма. Проблема в том, что на эти "приписки" могут тратиться деньги ОМС - их можно было бы потратить на действительно необходимую, реальную медицинскую помощь".

Во время проверок медучреждений страховые компании могут обнаружить такие приписки, проводя специальные экспертизы. Но без участия самих пациентов это сделать трудно - ведь только пациент может подтвердить (или опровергнуть), что он действительно получил медпомощь, зафиксированную в его медкарте.

"Застрахованный гражданин на портале "Госуслуг" вправе запросить информацию об оказанной медицинской помощи, а затем, получив официальный электронный документ, сравнить, действительно ли он получал медицинскую помощь в объеме, поданном на оплату медорганизациями на его имя за конкретные даты с конкретным диагнозом", - пояснил Шкитин. Не все пользовались этой возможностью, но многие из тех, кто заинтересовался сведениями в своей медкарте, обнаружили, что они якобы были на приеме у врача, обследовались, порой даже находили поставленные им "диагнозы". Часто в карту вписывалась информация о якобы пройденной диспансеризации. "О таких случаях много писали в социальных сетях. Но надо понимать, что по закону страховые компании зачастую проверяют не более 10% страховых случаев, то есть большая доля злоупотреблений может остаться незамеченной", - поясняют страховщики.

Что же изменилось с вступлением в силу нового приказа минздрава?

"Теперь все граждане, зарегистрированные на портале "Госуслуги", будут получать оповещения с информацией об оказанной им медицинской помощи и ее стоимости по факту. В результате "приписки" можно будет выявлять практически в режиме онлайн, - объяснил Сергей Шкитин. - По факту проведения экспертиз это позволит возвращать в систему ОМС бюджетные средства, которые будут расходоваться на подтвержденные со стороны медучреждений объемы медпомощи, повысить эффективность ее планирования".

Если вы обнаружили "приписку" - медицинскую помощь, которую вы реально не получали - нужно сообщить об этом в вашу страховую компанию, которая выдавала вам полис ОМС. У каждой страховой компании есть круглосуточная телефонная "горячая линия", номер которой указан на полисе ОМС, - дает совет эксперт.

"Обращаться в страховую компанию нужно также в случае нарушения ваших прав медицинским учреждением и в любом спорном случае по вопросам получения медицинской помощи по ОМС. Страховые представители уполномочены защищать пациента в спорах с медицинской организацией, решать конфликты в досудебном порядке и помогать пациенту получить необходимую медицинскую помощь.

Если гражданин сменил фамилию, место жительства или иные данные, удостоверяющие личность, необходимо сообщить об этом в свою страховую медицинскую организацию. Это поможет сохранить контакт со страховыми представителями и поможет оперативно решать многие проблемы", - заключил Шкитин.