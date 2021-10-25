Эксперт разъяснил ситуацию с закрытием малых аэропортов

Новые требования не грозят приостановкой обслуживания рейсов зарегистрированными в реестре малыми аэродромами, сообщил "РГ" руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Малые аэродромы и так выполняют установленные требования, а новые правила касаются только посадочным площадок, пояснил он.

"В целом все аэропорты страны, которые зарегистрированы в реестре аэропортов должны соответствовать установленным критериям. Посадочные площадки - это не аэродром. На них до последнего времени не распространялись требования по безопасности. Посадочные площадки не принимают регулярные рейсы, в экстренных случаях могут принимать рейсы по разовым разрешениям", - заметил Гусаров.

Однако в последнее время многие малые аэропорты начали переводить свои аэродромы в реестр посадочных площадок, чтобы избежать требований и минимизировать расходы, пояснил эксперт. Формально было заметно сокращение в стране числа малых аэропортов, но фактически они продолжали действовать, принимая рейсы по разовым разрешениям, выдаваемым Росавиацией.

Для наведения порядка Минтранс попытался изменить требования и посадочным площадкам, что возмутило тех, что ими управляет, сказал Гусаров.

В конечном итоге нужно будет найти компромиссные решения, считает эксперт. "Необходимо снижать нагрузку на малые аэродромы и не перегружать их требованиями по безопасности. Но при этом они должны выполнять минимальные требования по безопасности", - отметил Гусаров. Вряд ли Ространснадзор сразу начнет всех штрафовать, добавил он.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", участники авиарынка попросили Минтранс как можно скорее пересмотреть требования к безопасности малых аэропортов, так как для их удовлетворения потребуется вложить миллиарды рублей. В четырех регионах посадочные площадки перестали работать из-за опасения штрафов и уголовных дел после введения новых правил.

По новым требованиям, утвержденным постановлением правительства от 5 октября 2020 года и вступившим в силу 5 октября 2021 года, аэродромы, предназначенные для приема самолетов вместимостью до 20 человек, вертодромы и посадочные площадки должны быть оснащены специальным ограждением с сигнализацией, системами контроля доступа и видеонаблюдения, связи, оповещения, сбора и обработки информации, а также обеспечены группами быстрого реагирования и штатом для круглосуточного патрулирования и осмотра взлетно-посадочной полосы.

Также требуется обеспечить на период выполнения работ по обслуживанию воздушных судов, грузов, почты функционирование пункта управления обеспечением транспортной безопасности, а также накопление обработку и хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности.

В ходе парламентских слушаний о развитии инфраструктуры региональных аэропортов в Совете Федерации 12 октября заместитель министра транспорта Александр Суханов заявлял, что Минтранс решил продлить как минимум на год вступление в силу новых требований по безопасности в малых аэропортах. В Минтрансе пока не комментируют сложившуюся ситуацию.