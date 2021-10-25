Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Лимит кредитов по программе льготной ипотеки стоило бы увеличить не до 4 млн рублей, как предложил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, а как минимум до 6 млн рублей, считают эксперты.

Увеличить лимит кредитов по программе льготной ипотеки c 3 до 4 млн рублей предложил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы, передает РИА Новости. Купить квартиру за 3 млн рублей сегодня можно всего в нескольких регионах, и это сдерживает спрос на программу, отметил он.

Суммы в 4 млн будет тоже недостаточно, считает ипотечный брокер компании Infull Кулакова Ольга. Средняя стоимость однокомнатной квартиры, например, в Санкт-Петербурге - 5-6 млн рублей. Чтобы воспользоваться программой с господдержкой покупатель должен сделать первоначальный взнос в 30-40%, а не минимально возможный в 15%. Увеличение кредита до 4 млн рублей даст возможность увеличить объемы кредитования за счет сегмента "студий", отмечает она. Сумму имеет смысл увеличить до 6 млн и более, считает эксперт.

На днях правительство расширило программу льготной ипотеки на частные дома, это позволит воспользоваться ею жителям небольших городов, в которых не ведется масштабное строительство, говорит председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки СРО оценщиков "Союз СОО" Кирилл Кулаков. При существующих параметрах - ограничению в 3 млн рублей с 15% первоначального взноса - интерес к ипотеке на частные дома по этой программе возможен только в регионах, подчеркивает он.

В то же время замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета в Госдуме призвал участников, предлагающих расширить программу льготной ипотеки, исходить из реальных возможностей бюджета. Он отметил, что ставка ЦБ с весны выросла в полтора раза, и субсидирование льготных ипотечных программ обходится бюджету все дороже.