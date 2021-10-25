Эксперты сообщили о росте медианной зарплаты в России

Рост медианных зарплат в России в третьем квартале этого года составил 9,2%, показало исследование "СберИндекса" и компании "Работа.ру". По их данным, быстрее всего растут доходы работников сферы финансовых и IT-компаний - в этих секторах рост медианной зарплаты по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года достигает 13-13,5%.

На основании медианной зарплаты, то есть суммы, больше или меньше которой получает каждый месяц ровно половина работающих, определяемой Росстатом, рассчитывается, в том числе, минимальный размер оплаты труда. На этот год он составляет 42% от медианной зарплаты.

"Росстат не готов комментировать опубликованные цифры, так как не вполне понятна методология исследования, - заявили в статистическом ведомстве. - Кроме того, непонятен охват - какие компании, предприятия и организации попали в выборку, а также, как учитывались затраты рабочего времени при расчете заработной платы".

Из-за трудоемкости расчета медианной зарплаты Росстат проводит это исследование один раз в два года. Последние данные были опубликованы в минувшем апреле. Тогда величина этого показателя составила 40,2 тыс. рублей, показав рост на 17,2% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, медианную зарплату, приходящуюся на одно рабочее место, Росстат в рамках пилотного проекта рассчитывает еще и по данным Пенсионного фонда России. Однако в этом случае используются другие данные, из-за чего цифровые значений двух медианных зарплат значительно расходятся и напрямую показатели сравнивать нельзя. Такая "упрощенная" медианная зарплата от Росстата за 2020 год составила 32,4 тысячи рублей (годовой рост на 6,4%), а за первый квартал 2021 года - 34,5 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду 2020 года - 7,2%). Это наиболее свежие официальные данные.

"Зарплаты действительно подрастают, но темпы роста все еще едва догоняют инфляцию и о девятипроцентном росте речи не идет, - пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. - По нашим данным, в среднем медиана совокупного дохода работников в третьем квартале 2021 выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Рост медианных доходов по сравнению с прошлым годом у линейных руководителей составил 6,3% до 128 тысяч рублей, продолжает Данина. У ведущих специалистов и просто специалистов - +5,2% и 89 тысяч рублей и +4,8% и 56 тысяч рублей соответственно. Максимальный рост ежемесячных доходов отмечен у разработчиков программного обеспечения. По информации HeadHunter, за год они выросли на 14% и составили в третьем квартале этого года 143 тысячи рублей в месяц.

В Headhunter оговариваются, что их расчеты медианных зарплат основаны на информации от самих работодателей и сумм, указанных в объявлениях о вакансиях. "По этим показателям вполне реально подсчитать медианный показатель, максимально приближенный к тому, что реально происходит на рынке труда", - добавляет Наталья Данина. Однако на абсолютную точность такие "прикидочные" вычисления не претендуют.