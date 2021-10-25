Французы опасаются, что их вытеснят выходцы из Африки и Ближнего Востока

Шестьдесят один процент французов считают, что в не столь отдаленном будущем их могут вытеснить представители нетипичных для Европы народов, в первую очередь, выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. Этот вывод можно сделать из социсследования, проведенного агентством Harris Interactive.

Причем такое развитие событий, в ходе которого, как сказано в опроснике, "над европейским населением, белым и придерживающимся христианства, может нависнуть угроза исчезновения из-за мусульманской иммиграции", больше всего беспокоит сторонников правых партий. Но подобная тенденция, оказалось, беспокоит также тех, кто симпатизирует правящей партии "Республика на марше" (52 процента) и социалистам (44 процента). Отметим, что тезис о грядущем "великом замещении" титульной нации пришельцами извне был выдвинут еще полтора десятка лет тому назад французским писателем Рене Камю, за что он подвергся нещадной критике со стороны политкорректного либерального бомонда.

Исследование Harris Interactive возникло отнюдь не случайно. Дело в том, что оно попало в центр общественных дебатов с подачи известного французского журналиста, историка 63-летнего Эрика Земмура, решившего поучаствовать в политических баталиях, которые разворачиваются в преддверии предстоящих весной президентских выборов. В качестве примера Земмур приводит расположенный рядом с Парижем департамент Сена-Сен-Дени, являющийся историческим сердцем Франции - там расположено аббатство, где захоронены многие французские короли. Так вот, заявляет Земмур, две три рождающихся в департаменте Сен-Дени детей имеют по крайней мере одного родителя иностранного происхождения, а свыше 60 процентов лиц в возрасте до 18 лет - так вообще стопроцентные дети иностранцев, в основном родом из Северной Африки.

Тезис о "великом замещении" титульной нации пришельцами извне был выдвинут французским писателем Рене Камю

Земмур убежден в том, что неконтролируемая миграция может привести к самым плачевным последствиям, в результате чего Франция потеряет свою культурную и историческую идентичность. "Я говорю то, что никто не смел сказать, но все желали услышать", заявил он во всеуслышание в ходе одной из передач. Такая позиция находит отклик у французов, и многие хотели бы видеть Земмура в качестве претендента на Елисейский дворец. Рейтинг его популярности колеблется в пределах 14-16 процентов. Правда, сам журналист пока не заявлял о своих видах на Елисейский дворец, но, как здесь считают, это может произойти в ближайшие пару месяцев.

Между тем

В Германии на сегодняшний день не хватает 1,2 миллиона работников. По данным Федерального агентства по труду, страна нуждается в специалистах по 70 профессиям. Острее всего стоит вопрос с социальными педагогами - по данным Института немецкой экономики, требуется 18 300 человек с такой квалификацией. В списке из 15 наиболее нуждающихся в кадрах профессий лидируют также сиделки для пожилых - почти 18 тысяч, и медсестры - 16700 человек. Не хватает 15500 инженеров-электриков, 13200 сантехников, специалистов по отоплению и кондиционированию воздуха, а также 6700 водителей грузовиков. Кроме того, по словам исполнительного директора Федерального объединения малых и средних предприятий Маркуса Йергера, такие области, как математика, информационные технологии, естественные науки и технологии, здравоохранение и обслуживание, страдают от острой нехватки стажеров.

Подготовила Ариадна Рокоссовская