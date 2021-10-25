ФТС не исключает, что внешнеторговый оборот побьет показатели 2014 года

В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассчитывают, что наша страна по итогам 2021 года выйдет на самые высокие показатели по внешнеторговому обороту за последние семь лет. Об этом заявил первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"По нашим оценкам, Россия в этом году покажет самые высокие показатели по внешней торговле, начиная с 2014 года", - рассказал Давыдов в интервью РИА Новости. Тем не менее, рекордных показателей по внешнеторговому обороту, которые были в 2012-2013 годах, пока достигнуть не удалось. "Скорее всего, таких показателей достигнуто не будет, потому что тогда были очень высокие цены на нефть - более 100 долларов за баррель", - уточнил представитель ФТС.

Говоря о возможных темпах роста в следующем году, Руслан Давыдов отметил, что здесь влияет очень много факторов, в том числе пандемия. Он пояснил, что в прошлом году как раз по этой причине первое полугодие оказалось провальным для мировой торговли. "Временами начинают рваться товаропроводящие цепочки, то в Китае встают порты, то контейнеровоз встал поперек Суэцкого канала. Это все оказывает очень сильное влияние на мировую экономику в целом, и мы как часть мировой внешнеторговой системы не можем оставаться в стороне", - добавил Давыдов.

Он также подчеркнул, что для нашей страны в целом складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Именно она во многом способствовала росту ВВП в этом году, заключил первый замглавы ФТС.

Ранее в ФТС сообщили, что восстановление внешнего товарооборота России идет быстрее, чем ожидалось в начале года. Сейчас растут цены на металлы, лес, зерно, продовольствие и нефтепродукты.