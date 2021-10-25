Гарри Бардину вручат награду "За вклад в кинематограф"

Сегодня, 25 октября, в кинотеатре "Художественный", состоится церемония награждения Международной кинематографической премии "Восток - Запад. Золотая арка". В этот раз - год за два: мероприятие объединит в себе награждение победителей за 2020-й и 2021-й.

Международная кинематографическая премия "Восток-Запад. Золотая арка" учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов, возглавляемой кинодраматургом Рустамом Ибрагимбековым и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова во главе с Леонидом Драчевским. Премия присуждается за достижения в области киноискусства - лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии.

"У нас достаточно премий, основанных на принципе: сами снимаем, сами награждаем. Поэтому мы решили воспользоваться замечательным опытом "Золотого глобуса". Как вы знаете, это авторитетная американская кинопремия, где зарубежные журналисты, аккредитованные в США , выносят суждение американским фильмам. У нас такая же система, только журналисты вошедшие в состав кинопремии "Восток Запад. Золотая арка" не живут в России. Они проживают в тех стран, которые не принадлежат к государствам, чьи фильмы вошли в конкурс премии", - говорит Председатель Правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.

Жюри премии формирует известный российский киновед, кинокритик, почетный президент ФИПРЕССИ и арт-директор кинопремии, Андрей Плахов. В него в этом году вошли 23 киноведа и кинокритика - ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы, среди которых: Алисса Симон, постоянный автор Variety, более 25 лет курирует кинопрограммы на различных международных кинофестивалях, США; Катриона Келли, профессор Оксфордского университета, автор многих книг и статей по истории русской культуры, Великобритания; Барбара Вурм, член отборочного комитета Берлинского международного кинофестиваля, профессор Берлинского университета им. Гумбольдта, автор исследований по истории восточноевропейского кино, Германия; Алена Шумакова, отборщик программы Двухнедельник режиссеров Каннского международного кинофестиваля, доцент Болонского университета. Италия; Акико Кобари, постоянный автор Fuji Evening News, одной из самых популярных ежедневных газет Японии, член жюри Японской профессиональной премии в области кино, Япония; Карлос Эли де Альмеида, постоянный автор ведущих бразильских изданий о кино, член Бразильской ассоциации кинокритиков, Бразилия и другие. Полный состав жюри можно посмотреть по ссылке.

По итогам голосования международного жюри в шорт-лист премии, состоящий из 13 номинаций, вошли 23 фильма из 29 стран. Практически во всех номинациях были отмечены работы российских кинематографистов. В номинацию "Лучший полнометражный игровой фильм" в этом году попали сразу два российских фильма: "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Пугало" Дмитрия Давыдова. Лучший неигровой фильм" - "Котлован" Андрея Грязева, "Лучший дебют" - "Китобой" Филиппа Юрьева, "Лучшая работа художника-постановщика" - сразу три картины: "Нос, или заговор не таких", Андрея Хржановского, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко. Евгений и Саша Гальперины за саундтреки к фильму "Уроки Фарси" Вадима Перельмана, Земфира за "Северный ветер" и Андрей Хржановский за музыкальную композицию по произведениям Дмитрия Шостаковича к ленте "Нос, или заговор не таких" могут получить награду за "Лучшую музыку".

Актеры Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер ("Уроки Фарси") - в числе претендентов на приз за "Лучшую мужскую роль" и "Лучшую мужскую роль второго плана". Актрисы Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!") и Валентина Романова ("Пугало") - в числе номинантов на "Лучшую женскую роль". Ольга Лапшина, сыгравшая в фильме "Конференция" Ивана И. Твердовского, номинирована на награду за "Лучшую женскую роль второго плана", как и Шира Хаас - за роль в картине "Ася", В номинации "Лучшая сценарная работа" представлены Ясмила Жбанич - "Куда ты идешь, Аида?", Елена Киселева, Андрей Кончаловский - "Дорогие товарищи!", Кристи Пую - "Мальмкрог".

Режиссеры этих же картин могут быть названы лучшими сегодня вечером. На награду в главной номинации "Лучший полнометражный игровой фильм" претендуют четыре картины. "Безумное кино для взрослых", режиссер Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Хорватия, Чехия), "Дорогие товарищи!", Андрей Кончаловский (Россия), "Куда ты идешь, Аида?", Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция) и "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов (Россия).

В номинации "Лучший неигровой фильм" представлены "Коллектив", режиссер Александр Нанау (Люксембург, Румыния), "Котлован", Андрей Грязев (Россия) и "Укрощение природы", Саломе Джаши (Швейцария, Германия, Грузия).

Специальный приз Премии в номинации "За вклад в кинематограф" будет вручен в этом году Гарри Бардину - режиссеру, обладателю Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Премия "Восток - Запад. Золотая арка" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р.А. Фонд" и "Москино". Среди гостей церемонии награждения ожидаются: Константин Хабенский, Рената Литвинова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Илья Стюарт, Мурад Осман, Ольга Сутулова, Резо Гигинеишвили, Соня Карпунина, Софико Шеварднадзе, Алиса Хазанова, Светлана Устинова, Илья Цофин и многие другие.

А с 20 по 24 октября при поддержке Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р.А. Фонд" в Большом зале Западного крыла Новой Третьяковки проходили показы фильмов, вошедших в шорт-лист премии.