Генсек ООН осудил переворот в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот, произошедший в Судане минувшей ночью и призвал немедленно освободить гражданского премьер-министра правительства национального согласия Абдуллу Хамдука, который находится под домашним арестом, а также других задержанных.

"Я осуждаю продолжающийся переворот в Судане. Премьер-министр Абдулла Хамдук и все другие чиновники должны быть немедленно освобождены. Должно быть полное соблюдение конституционного устава по защите добытого с трудом политического перехода. ООН продолжит выступать в поддержку народа Судана", - сказано в Twitter ООН.

В настоящее время на улицах столицы Судана Хартума проходят манифестации против смены власти. В результате разгона военными протестующих пострадали минимум 12 человек.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, бывший глава исполняющего обязанности президента Суверенного совета Судана, выступил с обращением к нации. Он объявил о введении ЧП в стране, об упразднении Суверенного совета, о роспуске правительства, а также - о намерении создать новое правительство. Кроме того, он пообещал, что всеобщие выборы пройдут в Судане, как и планировалось ранее, в июле 2023 года.