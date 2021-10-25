Главком Сухопутных войск встретился с коллегой из Шри-Ланки

В понедельник, 25 октября, в Москве прошла рабочая встреча главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала армии Олега Салюкова с исполняющим обязанности начальника штаба обороны вооруженных сил, командующим сухопутными войсками Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка генералом Шавендрой Сильвой.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы развития сотрудничества по линии сухопутных войск двух стран, обучения ланкийских офицеров и военнослужащих в вузах Минобороны России, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, а также участие военнослужащих Шри-Ланки в проведении Армейских международных игр", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства РФ.

Там добавили, что генерал Шавендра Сильва возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В рамках визита в Россию члены ланкийской делегации посетят наши военно-учебные заведения, в том числе Московское высшее общекомандное училище и Михайловскую военную артиллерийскую академию. Гости также побывают в Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа.