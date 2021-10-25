Новости

ФНС разъяснила, в каких случаях нужно отчитываться об электронных кошельках 12:50
Песков: РФ и Молдавия должны продолжить диалог по газу 12:48
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана 12:44
Самарская область полностью перейдет на режим QR-кодов после 7 ноября 12:38
Арестованный премьер Судана призвал граждан к мирным протестам 12:36
Кабмин выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО 12:29
Госавтоинспекция проверит, как водители уступают дорогу пешеходам 12:19
На въезде в Ивановскую область будут проверять справки о вакцинации 12:12
По делу о взрыве под Рязанью задержали руководство завода 12:09
Минкультуры: 150-летие Сергея Рахманинова отметят в России и заграницей 12:07
Оперштаб: В Москве выявлено 7778 новых случаев COVID-19 11:38
В КЧР продлили работу системы "единого билета" к горнолыжным курортам 11:38
Депутат Терюшков сообщил об уходе Черевченко с поста тренера ФК "Химки" 11:33
Россия планирует отправить очередную гуманитарную помощь в Афганистан 11:26
Иномарка сбила павильон и врезалась в стену офисного здания в Москве 11:21
Почта России начала доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков 11:19
Китай испытал робота для космических диверсий 11:17
Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID 11:11
Москвичам показали секретную станцию метро "Троице-Лыково" 11:01
Синоптик рассказал, какая погода будет в нерабочие дни 11:00
Умер режиссер "Отверженных" Марсель Блюваль 10:58
В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19 10:58
Российские дроны смогут выслеживать цели в лесах 10:51
В центре Москвы произошел крупный пожар 10:36
Умер актер из культовой комедии "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

Госавтоинспекция проверит, как водители уступают дорогу пешеходам

Текст: Владимир Баршев

Завтра в Москве пройдет рейд "Пешеходный переход". Сотрудники ГИБДД проверят, как водители уступают дорогу пешеходам на переходах. Также особое внимание будет уделено соблюдению пешеходами правил дорожного движения.

Фото: iStock
Водителя оштрафовали за странное нарушение ПДД

Наезды на пешеходов составили почти треть от всех ДТП, произошедших в Москве с начала года. По данным Госавтоинспекции, всего за 9 месяцев этого года в столице произошло 6141 ДТП. Из них 31,7% - это наезды на пешеходов. При этом 42,6% наездов произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Чаще всего пешеходы оказываются под колесами из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями. На такие ДТП приходится 77,6% от всех наездов.

По собственной вине пешеходы попадают под колеса, когда переходят улицу в неположенном месте, на красный сигнал светофора или перед близко идущим транспортом. Вот всем этим нарушениям завтра сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва ГИБДД Москвы

Главное сегодня

Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в ЕС
За сутки в России подтверждено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса
Раскрашенную под хохлому ракету "Союз" вывезли на старт на Байконуре
Арестованный премьер Судана призвал граждан к мирным протестам
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии