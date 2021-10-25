Госавтоинспекция проверит, как водители уступают дорогу пешеходам

Завтра в Москве пройдет рейд "Пешеходный переход". Сотрудники ГИБДД проверят, как водители уступают дорогу пешеходам на переходах. Также особое внимание будет уделено соблюдению пешеходами правил дорожного движения.

Наезды на пешеходов составили почти треть от всех ДТП, произошедших в Москве с начала года. По данным Госавтоинспекции, всего за 9 месяцев этого года в столице произошло 6141 ДТП. Из них 31,7% - это наезды на пешеходов. При этом 42,6% наездов произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Чаще всего пешеходы оказываются под колесами из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями. На такие ДТП приходится 77,6% от всех наездов.

По собственной вине пешеходы попадают под колеса, когда переходят улицу в неположенном месте, на красный сигнал светофора или перед близко идущим транспортом. Вот всем этим нарушениям завтра сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание.