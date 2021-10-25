Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ

В Госдуме поменяют процедуру рассмотрения проектов бюджетов внебюджетных фондов на пленарных заседаниях. Смету Пенсионного и других фондов будут со следующего года рассматривать отдельно от проекта федерального бюджета. Поручение подготовить соответствующие поправки в регламент поручил председатель ГД Вячеслав Володин.

Пока рассмотрение совмещают на одном пленарном заседании, и, конечно, основное внимание депутаты уделяют бюджету РФ.

В Госдуме собираются рассматривать бюджеты фондов более детально. Данная тема обсуждалась на заседании думского Совета. Как сообщил журналистам участник заседания, Вячеслав Володин поручил профильной комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовить поправки в регламент работы палаты. Изменению подлежит процедура рассмотрения проектов бюджетов внебюджетных фондов. Речь идет о проектах бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС), а также отчетов об исполнении бюджетов этих фондов.

"Вячеслав Володин предложил закрепить в регламенте норму о процедуре рассмотрения проектов фондов отдельно и после рассмотрения проекта бюджета на проектный период", - сообщил источник. По его словам, поручение подготовить соответствующие поправки дано главе думской комиссии по регламенту Виктору Пинскому.

Как отметил Володин в ходе заседания Совета Думы, депутаты ранее "пришли к выводу и договорились, что есть целесообразность более детального рассмотрения как проектов бюджетов, так и отчетов об их исполнении". "Будем рассматривать их отдельно и только после рассмотрения федерального бюджета. Профильная комиссия должна подготовить необходимые поправки в регламент, чтобы эта норма заработала со следующего года", - подчеркнул Володин.

Ранее он заявлял, бюджеты внебюджетных фондов - "очень содержательный вопрос, который требует и подготовки, и отдельного рассмотрения".