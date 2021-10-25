Хит за 15 тысяч рублей. Показан новый смартфон Xiaomi

В Сети появилось видео распаковки нового смартфона Redmi Note 11 от Xiaomi. Ролик раскрывает многие характеристики и внешний вид аппарата.

В частности, Redmi Note 11 обзавелся 6,67-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также основной камерой на 50 Мп, ультрашироким объективом на 8 Мп, макро и портретным модулями на 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп врезана в "глазок" экрана.

Аппарат работает на базе процессора MediaTek Dimensity 810, имеет поддержку 5G, а также 6/128 Гб оперативной и постоянной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч умеет быстро заряжаться через USB-C, адаптер Xiaomi не пожалела положить в коробку с Redmi Note 11.

В индийской версии смартфона отсутствует модуль NFC, однако не исключено, что российская модель будет поддерживать беспроводные платежи.

Что касается цены, то в Индии новинка будет стоить 15 тысяч рупий - это около 14300 рублей по актуальному курсу.