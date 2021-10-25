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25.10.2021 08:18
Рубрика: Общество

Инфекционист Поздняков оценил эффективность коронавирусных ограничений

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков оценил эффективность коронавирусных ограничений в России. По мнению инфекциониста, введение жестких мер "бесполезно" в долгосрочной перспективе. Но на краткой дистанции ограничения могут помочь. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости
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Как пояснил врач, все дело в высокой заразности коронавируса. "Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно дельта-штамм - прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже", - заявил Поздняков. Из этого следует, что введение длительных жестких ограничений - неэффективно.

При этом специалист подчеркнул, что краткосрочный эффект от ограничений все же есть - это можно снизить темпы распространения инфекции и разгрузить больницы.

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Ранее вводимые ограничения из-за коронавируса оценили в Роспотребнадзоре. По мнению специалистов ведомства, мер может быть достаточно, если население будет соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

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