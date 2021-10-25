К 85-летию Романа Виктюка в его театре подготовили выставку и спектакли

Театр Романа Виктюка подготовил особую программу к юбилею основателя театра, уникального и прославленного режиссера, создавшего новое театральное направление. 28 октября Роману Григорьевичу Виктюку исполнилось бы 85 лет. В память о нем и в утверждение главного манифеста Виктюка - "Театр побеждает смерть!", на сцене и в пространстве Дома света состоятся события, которые помогут хоть немного стать ближе к той великой театральной загадке и той мощи таланта и любви, которой был и остается Роман Виктюк.

В понедельник серию событий под общим названием "О Мастере. 85 лет со дня рождения" откроет выставка "Квартира № 87". Это художественная инсталляция в пространстве, повторяющем квартиру режиссера. Это особое пространство, где Роман Виктюк жил и творил, где рождались самые смелые его замыслы. Автор выставки художник Алексей Трегубов не стремился точно воссоздать реальные интерьеры, ему было важнее передать ощущения и атмосферу, царившую в доме Виктюка.

"Мы предлагаем взглянуть на мир одного художника - глазами другого художника. И нашими глазами. И вашими тоже. Мы постараемся погрузить вас в атмосферу нашего главного творца и его мира - той его части, что от большинства была скрыта. И каждый увидит и почувствует это пространство по-своему. А проводником ему станет голос Мастера", - рассказывают о выставке в пресс-службе театре.

В этот же день в театре покажут спектакль "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Это премьера-посвящение Мастеру. Роман Виктюк начал его создавать в прошлом году, но не успел закончить. Дело довел до конца режиссер Игорь Неведров. Это будет спектакль о репетициях, которые всегда у Виктюка были особенно яркими. То, как он работал над спектаклем, заслуживает отдельной постановки.

Спектакль "P.S. Скок в постель". Фото: Предоставлено Театром Романа Виктюка

26 октября на сцене - "Нежность" по роману Анри Барбюса. Драма в пяти письмах под музыку Шумана, Брамса и Франка - это гимн любви, основанный на нежности и с нежностью же поставленный Романом Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. За восстановление спектакля, в котором драматический театр органично соединяется с классическим концертом, взялся режиссер Сергей Захарин.

Спектакль "Нежность". Фото: Предоставлено Театром Романа Виктюка

Завершит вечер этого дня уникальный проект, подготовленный тележурналистом, лауреатом Государственной премии РФ Ириной Михайловой. Она представит зрителям программу "Виктюк. Роман с телевидением" - это редкие фрагменты передач, записей спектаклей, интервью с Романом Виктюком на ленинградском/петербургском телевидении о самых первых и о последующих многочисленных гастролях театра в городе. Зрители также смогут увидеть архивные съемки спектаклей "Служанки", "М.Баттерфляй", "Двое на качелях", "Лолита", "Федра" и концерта "Сон Пьеро".

Легендарный спектакль "Служанки". Фото: Предоставлено Театром Романа Виктюка

В день рождения Мастера созданный им театр покажет легендарный спектакль "Служанки", который в свое время стал символом театральной революции и новаторства.

"Мы намеренно не ставим в этот день его прощальный спектакль - потому что прощания с Виктюком быть не может по определению. С ним можно только встречаться - встречаться заново каждый раз, каждый день, каждый приход в театр и каждый спектакль.

Поэтому… 28 октября - "Служанки". Вчера, сегодня, завтра!", - отметили в театре.