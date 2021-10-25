Кабмин утвердил перечень подлежащих учету парниковых газов

Cо следующего года в России запустят систему государственного учета выбросов парниковых газов. Ему подлежат диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, трифторид азота. Перечень установлен распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Он сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов, утвержденной правительством в 2015 году.

Закон об ограничении выбросов парниковых газов, подписанный президентом в июле 2021 года, предусматривает введение обязательной отчетности для крупных предприятий и создание специальной информационной системы, куда эти сведения будут заноситься. Инвестиции в климатические проекты - восстановление лесов, модернизация производств на основе ресурсосберегающих технологий - будут поощряться.