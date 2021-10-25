Как ФТС обеспечивает контроль на границе, снимая преграды для бизнеса

Цифровизация работы таможни уже дала конкретный результат: большинство деклараций заполняются в автоматическом режиме, позволяя уйти от очередей на границе и избавляя бизнес от оформления лишних документов. Как таможенники обеспечивают экономическую безопасность страны в новых условиях, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

На коллегии по итогам 2020 года звучали такие цифры: среднее время оформления безрисковых поставок на импорт в 2020 году составило 1 час 16 минут, на экспорт - 40 минут; 97,5% деклараций на товары приходятся на центры электронного декларирования, открытие 16 таких центров позволило сократить более 600 мест таможенного оформления. Все эти меры, несомненно, идут на пользу бизнесу, но не приведут ли они к снижению таможенного контроля?

Владимир Булавин: В прошлом году завершено масштабное реформирование системы таможенных органов. В настоящее время в центрах электронного декларирования уже оформляется 99% всех деклараций. Одним из результатов реформы стало сокращение времени оформления, причем без ущерба качеству госконтроля.

Основным инструментом контроля является система управления рисками, которая также постоянно совершенствуется. Она позволяет автоматически выявлять товары с высоким уровнем риска нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

За 9 месяцев 2021 года общая эффективность применения системы управления рисками при декларировании товаров составила 55%, то есть результативным является каждое второе проверочное мероприятие. В процессе таможенного контроля дополнительно взыскано 45 млрд рублей.

Таможня администрирует около 27% доходов федерального бюджета. За девять месяцев 2021 года служба перечислила в госказну 4,8 трлн рублей

При этом для добросовестного бизнеса нами создаются условия для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу.

Не лучше ли расширить численность и полномочия инспекторов, а не надеяться на добросовестность декларантов?

Владимир Булавин: Наша система управления рисками строится на основе субъектно-ориентированного подхода. Все декларанты разделены и отнесены к секторам с минимальными, средними и высокими рисками. Такое распределение производится полностью в автоматическом режиме на основе математической модели анализа по 31 критерию.

Сейчас из более чем 120 тысяч декларантов почти 12 тысяч относится к сектору с минимальными рисками, то есть к "зеленому" сектору. На их долю приходится 76% от общего количества деклараций на товары и, что самое главное, 86% от общей суммы подлежащих уплате таможенных платежей.

Внедрены и активно развиваются технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций. Они применяются только к безрисковым товарам. На 1 октября этого года из 4 млн оформленных деклараций полностью в автоматическом режиме зарегистрировано более 3,2 млн. Это 80% от общего объема декларирования. Автоматически выпущено более 1,03 млн деклараций (за аналогичный период прошлого года - 764 тыс.), то есть каждая четвертая.

Среднее время авторегистрации не превышает трех минут, автовыпуска - пяти минут. Это позволяет экономить средства и человеческие ресурсы, которые можно задействовать для фактического контроля после выпуска товаров и в аналитической деятельности.

ФТС - второе ведомство по количеству средств, перечисленных в бюджет. Каковы предварительные итоги работы ведомства в этом году? В части фискальной работы некоторые функции таможни пересекаются с налоговой службой. Как это сказывается на работе двух ведомств?

Владимир Булавин: ФТС администрирует порядка 27% доходов федерального бюджета. За 9 месяцев 2021 года таможенными органами в бюджет перечислено 4,8 трлн рублей, что на 1,2 трлн рублей превысило прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель увеличился на 49%, или 1,6 трлн рублей.

У ФНС и ФТС общие цели - обеспечение полноты уплаты платежей в федеральный бюджет и создание благоприятных условий для развития бизнеса в стране. Обе службы тесно взаимодействуют, что позволяет эффективно определять объекты контроля. В январе - сентябре 2021 года таможенные органы вместе с налоговой службой провели 265 таможенных проверок, результат по линии ФТС - более 5 млрд рублей.

Среднее время авторегистрации деклараций не превышает трех минут, автовыпуска - пяти минут. Фото: Виктор Погонцев

Правоохранительная деятельность занимает существенную часть работы ФТС России, при этом таможенная служба может возбуждать дела только в случае факта нарушения таможенной границы, в остальных случаях дела уходят в МВД. Достаточно ли нынешних полномочий ФТС по подследственности?

Владимир Булавин: Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена в первую очередь на защиту экономической безопасности страны. Наши подразделения работают в тесном взаимодействии с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой, иными ведомствами. Только по линии борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей за девять месяцев этого года возбуждено 1179 уголовных дел.

Со всеми правоохранительными ведомствами заключены соответствующие соглашения, позволяющие обеспечивать бесперебойное взаимодействие при решении как стратегических, так и оперативных вопросов.

ФТС эффективно использует имеющиеся полномочия, при этом мы активно участвуем в законопроектной работе, предполагающей расширение компетенции таможенных органов по полноценному расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства Российской Федерации и права EАЭС, а также с нарушением валютного законодательства.

Как развивается сегодня международное таможенное сотрудничество?

Владимир Булавин: Создана обширная международная правовая база, которая включает 337 международных договоров и меморандумов в таможенной сфере, заключенных с 72 странами. В 2021 году подписано 11 новых документов, до конца года запланировано подписание еще порядка 10 международных правовых актов.

В свою очередь, показателем результатов деятельности ФТС России во Всемирной таможенной организации (ВТамО) может служить наше представительство в четырех важнейших рабочих органах, отвечающих за разработку системы оценки эффективности деятельности таможенных органов, стандартов применения системы управления рисками, а также реализацию проекта по расширению использования русского языка во ВТамО.

За время российского председательства в рамках объединения БРИКС удалось добиться значительного прогресса в согласовании проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах между странами - членами БРИКС, на долю которых приходится около четверти мирового ВВП.

Сегодня Федеральная таможенная служба отмечает 30-летие. Какими главными качествами должен обладать современный таможенник?

Владимир Булавин: Проведенная реформа и цифровизация деятельности таможенных органов не только открыли новые возможности для дальнейшего упрощения таможенных процедур, но также изменили облик современного таможенного офицера.

Сегодня на службу в таможенные органы приходят специалисты, обладающие знанием информационных технологий, умением работать с большими объемами информации, цифровыми способами обработки данных.

Кадровый состав современной таможенной службы достаточно молодой: 35% должностных лиц составляют лица в возрасте до 35 лет, при этом средний возраст составляет 41 год.

Какой вы видите Федеральную таможенную службу через 10 лет?

Владимир Булавин: Главная цель - создание цифровой таможни будущего. Этот вектор обозначен в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Таможня должна стать более гибкой, насыщенной искусственным интеллектом, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства.

В ближайшей перспективе запланирован переход от "электронной" таможни к интеллектуальной. Эта работа предполагает внедрение искусственного интеллекта, применение международных систем верификации и сертификации происхождения товаров, цифровизацию транзита, создание модели "интеллектуального" пункта пропуска, дальнейшее совершенствование системы управления рисками, автоматизацию таможенных процессов, обеспечение удобства и бесперебойного функционирования интерактивных сервисов для бизнеса, повышение результативности борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, в том числе с использованием новейших цифровых платформ и технологий.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Михаил Загайнов

Прямая речь

Владимир Булавин, руководитель ФТС России:

- В 2021 году мы отмечаем 30-летие создания Федеральной таможенной службы. Этот юбилей - знаковое событие для нашего многотысячного коллектива. Таможенная служба за эти годы реформировалась и развивалась, но неизменно высоким оставался вклад нашего сплоченного коллектива в обеспечение экономической безопасности государства.

Ключевая цель на ближайшее десятилетие - трансформировать таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологичный процесс за счет применения современных технологий, внедрения методов обработки больших массивов данных и искусственного интеллекта.

Развитие таможенной службы невозможно без истории, базовых знаний. Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам таможенной службы, которые являются примером для молодых специалистов, передают им свои знания и опыт.

Благодарю всех должностных лиц таможенных органов за самоотверженную работу, достигнутые результаты деятельности.

Уверен, что профессионализм, современные знания, энергия и целеустремленность помогут нам справиться с самыми сложными задачами, осуществить все намеченные планы.