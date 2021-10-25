Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Очень важно выбрать надежную управляющую организацию (или как их чаще называют жильцы - управляющую компанию) и не попасть на крючок мошенников.
Чтобы избежать необоснованных сомнений и рисков специально для "Российской газеты" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян объяснила, как провести так называемую проверку "должной добросовестности" управляющей организации (УО):
- Такая проверка позволит детально и тщательно проанализировать финансовое положение управляющей организации, материально-техническую базу для обслуживания дома и выполнения ремонтных работ.
Шаг первый. Проверяем информацию об учредителях и директоре. Сигналом ненадежности выступает массовый директор или директор с сомнительной репутацией. Во многом от личностных и деловых качеств директора зависит добросовестность работы компании.
Проверить все необходимые документы можно на сайте Федеральной налоговой службы. Узнаем данные по организации - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Проверяем, кто директор, кто учредители, юридический адрес, наличие информации о реорганизации или ликвидации, уставный капитал. Адрес массовой регистрации и сведения о дисквалификации (https://pb.nalog.ru/). Также запрашиваем бухгалтерскую отчетность (https://bo.nalog.ru/).
Шаг второй. Проверяем базы судебного и исполнительного производства с участием управляющей организации. На этом этапе можно узнать размер просуженной задолженности, ведется ли в отношении нее исполнительное производство. Это позволит оценить риски финансовой стабильности и банкротства управляющей организации. Первоисточником такой информации может стать сайт самой организации и сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Правда, не все организации раскрывают в системе информацию о себе в полном объеме, хотя это является для них обязательным. Поэтому сайт надежной организации отличается полнотой и открытостью информации. На нем можно найти сведения об организации, ее учредительные документы, перечень обслуживаемых домов и договоры управления, а также полезную для потребителей информацию.
Также стоит воспользоваться ресурсом, который содержит сведения о банкротстве, и базой судебных актов.
Шаг третий. Знакомимся с проектом договора управления многоквартирным домом. Это не только один из важных документов в работе управляющей организации, это - "лицо" компании.
Такой договор - не трехстраничный документ, его объем вместе с приложениями может доходить до 20 страниц. По нему можно судить о грамотности управленца, о видах, объемах и периодичности услуг и работ, порядке контроля за работой УО, зонах ответственности УО и собственников. Проект договора управления можно посмотреть на сайте организации или запросить у нее лично.
Надежная организация обновляет договор в соответствии с изменениями законов, не допускает дискриминационных и несправедливых условий в договоре. Ненадежная - может предложить собственникам вместо договора управления агентский договор, договор доверительного управления или иной неправомерный тип договора.
Шаг четвертый. Посещение офиса организации позволит оценить клиентский сервис и материально-технические возможности. Но не стоит недооценивать эту информацию.
Директор надежной организации сам проведет встречу, ознакомит собственников со структурой компании, предоставляемыми услугами и работами. Это свидетельство открытой и прозрачной работы управляющего. В офисе можно ознакомиться с учредительной документацией, изучить информацию о часах личного приема специалистов.
Шаг пятый. Дополнительную информацию можно получить при общении с жителями тех домов, которыми уже управляет организация. Это позволит узнать, нарушаются ли сроки работ, как быстро приезжает аварийная служба, проходят общие собрания и ведется работа с должниками.
Шаг шестой. Внимания заслуживает и информация об организации в открытых ресурсах интернета. Кроме того, современные компании, ориентированные на клиентов, ведут аккаунты в соцсетях.
Не лишним будет оценить размещенную там информацию и комментарии под постами. Это позволит убедиться, нет ли у потенциального управляющего вашим домом истории плохой работы и обмана потребителей, судебных разбирательств и мошенничества, репутационных проблем.
Недобросовестная конкуренция среди управляющих организаций - явление распространенное. А потому можно доверять не всем источникам. Не стоит верить анонимным отзывам или пабликам по типу "Злой кировчанин".
Полезно найти официальный аккаунт или открытые общедомовые чаты с большим количеством участников. Там люди обсуждают выполненный ремонт, благоустройство придомовой территории, отключения электричества и другие домовые проблемы.
Обратите внимание! Явным признаком ненадежной управляющей организации является демпинг. Компания, не проводя осмотр технического состояния дома, не просчитав затраты на его содержание и ремонт, готова работать за минимальную плату (как правило, ниже муниципального тарифа). Это обязательно отразится на качестве услуг и работ.
Надежная организация прежде, чем взять дом в управление, проводит его осмотр, составляет смету и на основании этого делает экономически обоснованное ценовое предложение.