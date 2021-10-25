Культовой Windows XP 20 лет: почему опасно пользоваться этой системой

Несмотря на то, что Microsoft выпустила уже Windows 11, некоторые критически важные компьютеры по-прежнему работают на Windows XP. Согласно информации издания Techradar, 0,6% из 1,3 млрд ПК по всему миру используют устаревшую ОС. И это при том, что официальную поддержку системы Microsoft прекратила еще в 2009 году, а в 2014 году закончила выпускать обновления для Windows XP.

Как отмечает специалист по безопасности ESET Джейк Мур, хакерам удается успешно взламывать компании во многом благодаря старым ОС. Например, в 2017 году вирус Wanna Cry попал на устройства всего за несколько часов, именно потому, что на них была установлена Windows XP. Хакерам удалось нанести ущерб на общую сумму 92 млн фунтов стерлингов или 8,8 млрд рублей.

"Сейчас самое время попрощаться с классикой и перейти на более новое программное обеспечение, - продолжает Мур. - С уязвимого сервера можно украсть как пароли, так и данные с жестких дисков. К сожалению, спустя 20 лет некоторые предприятия по-прежнему используют Windows XP. До тех пор, пока они не обновят ПО, ИТ-отрасль должна заботиться о безопасности старых ОС".