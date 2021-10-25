Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 25 октября на брифинге в норвежском Тромсё, что заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России "фантазиями".

По словам Лаврова, "воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп что-то там, в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием - это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов".

Он также отметил, что нужно "концентрироваться на реальности", а "разногласия, которые мы имеем, они из сферы идеологии - кто первый, кому править миром, это то, что мы слышим от наших "друзей" из НАТО". Минобороны РФ ранее вручило военному атташе Германии ноту в связи с заявлениями Аннегрет Крамп-Карренбауэр.