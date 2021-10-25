Лавров: Отношений между РФ и НАТО нет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находится с визитом в Норвегии, заявил 25 октября на брифинге после переговоров со своей норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, что отношения России и НАТО нельзя назвать "катастрофическими", поскольку их просто нет.

По словам Лаврова, "отношения между РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует. У нас никаких отношений с НАТО нет". 18 октября Россия заявила, что приостанавливает работу постпредства при НАТО, а также - Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве. Теперь связь с Альянсом будет в случае необходимости поддерживаться через посольство Бельгии в России.

В начале октября НАТО объявило о сокращении численности российского постпредства с 20 до 10 человек, при этом у восьми российских дипломатов были отозваны аккредитации. После этого Москва заявила о приостановлении отношений с Альянсом.