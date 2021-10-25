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25.10.2021 20:43
Рубрика: Власть

Лавров предложил начать диалог военных ведомств РФ и Норвегии на высоком уровне

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на брифинге в норвежском Тромсё после переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, что Москва предлагает Осло начать диалог между министерствами обороны двух стран на высоком уровне.

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"У нас есть отношения с Норвегией, в том числе в сфере безопасности. И мы бы хотели начать их на высоком уровне между министерствами обороны вдобавок к регулярным консультациям по безопасности", подчеркнул он.

Также перед встречей со своей норвежской коллегой Лавров отметил, что "в русле доброй традиции откровенного, доверительного диалога мы сможем сопоставить наши взгляды на то, каким путями сегодня, в этом очень непростом мире, необходимо обеспечивать безопасность независимо от того, какие идеологические предпочтения исповедует та или иная страна, член НАТО или Российская Федерация".

Госпожа Хюитфельд сказала, что "Норвегия - надежный и предсказуемый сосед. Вы всегда будете знать, на какой позиции мы находимся, несмотря на то, что наши страны находятся на разных политических позициях, далеко друг от друга, по некоторым важным политическим вопросам, таким как политика безопасности и права человека".

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