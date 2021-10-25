Леонид Калашников навал выборы в Узбекистане безупречными

Выборы в Узбекистане по сравнению с другими странами были организованы безупречно. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, в Самарканде, где он работал в воскресенье, удалось посетить ряд участков. Они почти не отличались друг от друга, разве что где-то использовались защитные экраны вместо защитных масок. Везде были списки избирателей, везде установлены камеры наблюдения.

"Здесь было минимальное количество мелочей и нестыковок", - отметил Калашников, сославшись на свой опыт (за последние три года он побывал в 10-12 странах наблюдателем). "Организация выборов по сравнению с другими странами была безупречна", - заявил депутат.