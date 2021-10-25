Лидеры стран ЕС не сумели договориться по ключевым вопросам

На ужин перед решающими ночными бдениями европейским лидерам "для укрепления сил" подали филе морского окуня с укропом, цитрусами и муссом из вербены, передавал корреспондент Tagesspiegel. Политическое меню саммита оказалось куда более острым. "На первое" политики принялись за обсуждение энергетической стратегии - на это ушло более четырех часов. Предложение Испании, Италии и Греции о совместных закупках газа было отвергнуто Германией. Чешский премьер Андрей Бабиш раскритиковал систему торговли квотами на выбросы углерода, пишет Euronews. С начала года цены на них для предприятий скакнули с 33 евро до почти 60 за тонну, что, по оценкам той же Еврокомиссии, во многом спровоцировало общий кризис. Однако Бабиша обвинили в попытках усомниться в генеральной линии Брюсселя, взявшего курс на "зеленую экономику".
Главным объектом критики на саммите cтала Польша, чей Конституционный суд подтвердил приоритет основного закона республики по отношению к нормам ЕС. Как писала "РГ", поляки отказываются признавать однополые браки и выдавать своим гражданам документы с указанием "третьего пола". Брюссель также выясняет отношения с Варшавой по поводу ее реформы судебной системы. Не далее как в сентябре Еврокомиссия отказалась выделить Польше 24 миллиарда евро из фонда помощи странам-членам, пострадавшим от пандемии, увязав транш с необходимостью "соблюдать общеевропейские ценности". Выступавший на саммите премьер страны Матеуш Моравецкий назвал санкции "шантажом", его поддержал венгерский коллега Виктор Орбан. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "задействовать все свои исполнительные полномочия для подтверждения верховенства права ЕС в Польше". Впрочем, вопрос о дальнейших мерах воздействия на Варшаву остался открытым, так что "полэкзита" до ужина на саммите не случилось.
Госпожа фон дер Ляйен также отклонила просьбу 12 государств - Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Греции, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии - о финансировании из бюджета ЕС "строительства физических заграждений" на границах. "Евросоюз не будет выделять деньги на колючую проволоку и заборы", - отрезала она.
Нышешний саммит, скорее всего, стал последним для канцлера Германии Ангелы Меркель, которой участники устроили овации и подарили сувенир - хрустальную модель штаб-квартиры Европейского совета. Его председатель Шарль Мишель назвал Меркель "светочем и компасом европейского проекта", который без нее "все равно что Париж без Эйфелевой башни". Правда, когда дело дошло до общего "семейного фото", господин Мишель вместе с гостем из Парижа Эмманюэлем Макроном поспешили встать вперед, а фрау канцлера поставили во второй ряд, подметил Tagesspiegel.