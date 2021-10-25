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25.10.2021 03:28
Рубрика: В мире

Лидеры стран ЕС не сумели договориться по ключевым вопросам

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
"Европа на распутье", "разногласия почти по всем пунктам повестки" - так западные СМИ комментировали итоги двухдневного саммита ЕС, который завершился в Брюсселе, не принеся прорывов ни по одному из ключевых вопросов - от роста цен на энергоносители до миграционной политики.

На ужин перед решающими ночными бдениями европейским лидерам "для укрепления сил" подали филе морского окуня с укропом, цитрусами и муссом из вербены, передавал корреспондент Tagesspiegel. Политическое меню саммита оказалось куда более острым. "На первое" политики принялись за обсуждение энергетической стратегии - на это ушло более четырех часов. Предложение Испании, Италии и Греции о совместных закупках газа было отвергнуто Германией. Чешский премьер Андрей Бабиш раскритиковал систему торговли квотами на выбросы углерода, пишет Euronews. С начала года цены на них для предприятий скакнули с 33 евро до почти 60 за тонну, что, по оценкам той же Еврокомиссии, во многом спровоцировало общий кризис. Однако Бабиша обвинили в попытках усомниться в генеральной линии Брюсселя, взявшего курс на "зеленую экономику".

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Главным объектом критики на саммите cтала Польша, чей Конституционный суд подтвердил приоритет основного закона республики по отношению к нормам ЕС. Как писала "РГ", поляки отказываются признавать однополые браки и выдавать своим гражданам документы с указанием "третьего пола". Брюссель также выясняет отношения с Варшавой по поводу ее реформы судебной системы. Не далее как в сентябре Еврокомиссия отказалась выделить Польше 24 миллиарда евро из фонда помощи странам-членам, пострадавшим от пандемии, увязав транш с необходимостью "соблюдать общеевропейские ценности". Выступавший на саммите премьер страны Матеуш Моравецкий назвал санкции "шантажом", его поддержал венгерский коллега Виктор Орбан. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "задействовать все свои исполнительные полномочия для подтверждения верховенства права ЕС в Польше". Впрочем, вопрос о дальнейших мерах воздействия на Варшаву остался открытым, так что "полэкзита" до ужина на саммите не случилось.

Политическое меню саммита ЕС оказалось слишком острым

Госпожа фон дер Ляйен также отклонила просьбу 12 государств - Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Греции, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии - о финансировании из бюджета ЕС "строительства физических заграждений" на границах. "Евросоюз не будет выделять деньги на колючую проволоку и заборы", - отрезала она.

Нышешний саммит, скорее всего, стал последним для канцлера Германии Ангелы Меркель, которой участники устроили овации и подарили сувенир - хрустальную модель штаб-квартиры Европейского совета. Его председатель Шарль Мишель назвал Меркель "светочем и компасом европейского проекта", который без нее "все равно что Париж без Эйфелевой башни". Правда, когда дело дошло до общего "семейного фото", господин Мишель вместе с гостем из Парижа Эмманюэлем Макроном поспешили встать вперед, а фрау канцлера поставили во второй ряд, подметил Tagesspiegel.

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