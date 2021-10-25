Mastercard разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Международная платежная система Mastercard и криптовалютная платформа цифровых активов Bakkt объявили о партнерстве. Они предложат клиентам покупать, продавать и хранить на счетах криптовалюту, участвовать в программе лояльности и получать вместо обычных баллов токены, а также выпускать криптовалютные дебетовые и кредитные карты.

В первую очередь речь идет о сотрудничестве с банками и финтехкомпаниями в США, говорится в совместном заявлении Mastercard и Bakkt. У потребителей, использующих электронные кошельки, появится возможность оперировать цифровыми валютами, в том числе биткоином, а также получать кешбэк в криптовалюте и участвовать в программах лояльности, где цифровой актив и бонусы авиакомпаний и отелей будут взаимозаменяемы. Это означает, что потребители смогут зарабатывать и тратить криптовалюту и беспрепятственно конвертировать ее для оплаты ежедневных покупок, следует из заявления.

Целевая аудитория в данном случае - миллениалы (рожденные в период с 1980-х до середины 1990-х), которые, по опросам компаний, были бы заинтересованы в использовании криптовалюты, если бы больше разбирались в цифровых активах и технологиях. Процент интересующихся за последний год вырос в два раза - с 32% до 75%.

Компания Bakkt была создана в 2018 году. Ранее она начала сотрудничать с Google, позволив пользователям покупать товары и услуги с использованием биткоина и других криптовалют через платежную систему Google Pay. На новостях о партнерстве с Mastercard акции Bakkt поднялись в цене в два раза.