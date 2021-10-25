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25.10.2021 14:14
Рубрика: Власть

МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину

Текст: Константин Волков

Есть вероятность поставок Великобританией ракет Украине, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Украина может поставить в Молдавию 700 миллионов кубометров газа

Это заявление прозвучало после появления публикации в британской газете The Times, которая написала со ссылкой на свои источники, что в настоящее время ведутся переговоры между Лондоном и Киевом о поставках вооружения на Украину, включая ракеты.

"В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", отметил Гаврилов.

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