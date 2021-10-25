МИД РФ: Нельзя исключать поставок Британией ракет на Украину

Есть вероятность поставок Великобританией ракет Украине, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Это заявление прозвучало после появления публикации в британской газете The Times, которая написала со ссылкой на свои источники, что в настоящее время ведутся переговоры между Лондоном и Киевом о поставках вооружения на Украину, включая ракеты.

"В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", отметил Гаврилов.