Минфин проведет общероссийский фестиваль ФинЗОЖ Fest, чтобы эксперты от государства, бизнеса, образования, социальной сферы, звезды Instagram и пользователи соцсетей смогли поделиться своим опытом и лайфхаками о том, как превратить ненужные траты в эффективную систему накоплений и держать в балансе личные финансы. ФинЗОЖ Fest охватит все регионы страны. Мероприятие поддерживают Банк России, Masterсard, издательство "МИФ", Novikov School, Почта Банк, Сбер, а также Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Главная цель ФинЗОЖ Fest - развитие финансовой культуры и популяризация финансово здорового образа жизни.

"Очень важно донести принципы разумного управления личным и семейным бюджетом до как можно большего числа наших граждан. Это фундамент финансовой стабильности. Причем эти знания и навыки одинаково актуальны как для молодежи, так и для взрослого населения - семейной аудитории, пенсионеров, граждан с низким и средним уровнем доходов, склонных к финансовым рискам. Уверен, благодаря активному участию регионов наш фестиваль охватит всю страну", - отметил заместитель министра финансов Михаил Котюков.

"Мы живем в необычное время, когда ценность появилась у всего, что нас окружает. Люди стали обращать внимание на "стоимость" своих действий, когда выключают свет в пустой комнате, дают вторую жизнь старым вещам вместо того, чтобы просто их выкинуть, стараются бережнее относиться к природе, - рассказывает руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. - Если научиться базовым финансово здоровым принципам сбережения, грамотно распределять и расходовать наш бюджет, то окажется, как это ни парадоксально, что мы вполне можем себе позволить больше".

28 октября в Instagram и ВКонтакте в аккаунте "Мои финансы" пройдет серия прямых эфиров. Гости онлайн-программы поговорят о разумном сбережении. Они расскажут о том, как научиться зарабатывать на продаже ненужных вещей, сколько можно сэкономить, если отказаться от стереотипов, как сэкономить на услугах ЖКХ, не потратить лишнего в банке, как скидки опустошают кошелек и о многом другом.

30 и 31 октября ФинЗОЖ Fest продолжится интерактивным Всероссийским обучающим конкурсом-фестивалем финансовой культуры. Он организован на площадке familymoneyfest.ru в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения России и в партнерстве с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России.

Участники конкурса-фестиваля смогут создавать команды и путешествовать по виртуальному городу финансовой грамотности, принимать участие в игровых турнирах, квизах, викторинах, проверить свои финансовые знания, отвечая на вопросы тестов. Более тридцати ведущих специалистов в области личных финансов за два дня выступят на площадке фестиваля.

До 12 ноября любой желающий сможет поучаствовать в челлендже #финзожканикулы. Для этого нужно быть подписчиками аккаунта "Мои финансы", написать пост или снять видео об оптимизации своих трат, разумной экономии или своем способе финансового ЗОЖа для всей семьи. С хештегами #финзожканикулы и #моифинансы выложить его на своей страничке Instagram, ВКонтакте или Tik-Tok.

16 ноября жюри из звезд и экспертов выберет лучшие истории. Победители получат ценные призы от партнёров мероприятия.