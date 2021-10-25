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25.10.2021 15:54
Рубрика: Культура

Минкульт утвердил новую форму кинобилета

Текст: Сусанна Альперина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас, когда люди покупают билеты в кино, кинотеатры выдают зрителю помимо них еще и кассовый чек. А новая форма кинобилета, которую утвердило Министерство культуры, максимально приближена к виду кассового чека. Такого, что предусмотрен требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Новый кинобилет освобождает кинотеатры от необходимости печатать дополнительный чек. А еще новая утвержденная форма кинобилета дает возможность его покупки через интернет в упрощенном виде. Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. Но время есть, поскольку в ближайшее время кинотеатры снова закрываются в связи с пандемией.

Фото: КиноПоиск
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В сообщении Министерства культуры по поводу новой формы кинобилета напоминается о том, что ранее правительством РФ было принято постановление от 16.08.2021 № 1338, утверждающее Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, которое также вступает в силу с 1 марта 2022 года.

С полным текстом приказа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации по ссылке.

Мы же в свою очереди напомним, что кинотеатры в столицах не будут работать с 28 октября по 7 ноября. Индустриальный портал Proficinema.ru выяснил, как обстоят дела с работой кинотеатров в регионах. В частности, пишет о том, что в Ленобласти с 30 октября посмотреть кино на большом экране можно будет при наличии QR-кода. В ряде регионов, по которым имеются данные, кинотеатры не закрываются насовсем, но переходят на систему пропусков по медицинским документам. Подобная система действует в Татарстане с 11 октября (по QR-коду), Ростовской области с 20 октября (сертификат о вакцинации, справка о перенесенном ковиде или трехдневный ПЦР), Краснодарском крае с 25 октября (зрителям потребуются документы, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание), Башкортостане с 27 октября (сертификат о вакцинации или справка о заболевании), Свердловской области с 30 октября (QR-код).

Культура Кино и ТВ Наше кино Пандемия коронавируса COVID-19 Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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