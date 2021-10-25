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25.10.2021 18:11
Рубрика: Власть

Минобороны РФ вызвало атташе ФРГ после заявления о ядерном сдерживании

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник получила продолжение история со скандальным заявлением министра обороны ФРГ по поводу так называемой политики сдерживания в отношении России. Военное ведомство РФ сообщило, что 25 октября в Главное управление международного военного сотрудничества был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Российской Федерации.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации", - проинформировали российские военные.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Ранее на обращение госпожи Аннегрет Крамп - Карренбауэр к НАТО о необходимости военного сдерживания России с использованием ядерного оружия в балтийском и черноморском регионах ответил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, - министр обороны ФРГ обязан хорошо знать, - напомнил Шойгу. - Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир".

Напомним, что дословно сказала министр обороны ФРГ в ответ на прозвучавший 21 октября вопрос радиостанции Deutschlandfunk, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием? Аннегрет Крамп-Карренбауэр тогда заявила: "Мы должны очень ясно дать понять России, что мы готовы использовать и такие средства, чтобы это имело заблаговременный сдерживающий эффект и никому не пришло в голову нападать, например, на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море. Это основная идея НАТО, этого альянса, и она будет адаптирована к нынешнему поведению России".

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