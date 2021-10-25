Минпросвещения объявило конкурс "Учитель-международник"

Начался прием заявок на участие в международном профессиональном конкурсе педагогических работников "Учитель-международник". Он организован центром образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой при поддержке Минпросвещения России.

Он для педагогов из русских школ за рубежом. Они смогут обменяться опытом работы по распространению лучших практик российского общего образования, познакомиться с педагогическими идеями в области популяризации русского языка, культуры, науки и достижения межнационального согласия.

Конкурс проводится в дистанционном формате. Каждый участник должен предоставить свою "Визитную карточку" с презентацией урока и сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учащихся с историей, традициями, культурой и наукой России.

Заявки на участие принимаются до 20 ноября.

В жюри входят общественные деятели, эксперты в сфере образования, науки, воспитания и культуры, а также представители Международного образовательного центра "Интердом" имени Е.Д. Стасовой. Лучшие работы станут основой рекомендаций для работы педагогов с иностранными школьниками.

Справка "РГ"

Международный центр образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.