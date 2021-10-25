Минпросвещения объявило конкурс "Учитель-международник"

Он для педагогов из русских школ за рубежом. Они смогут обменяться опытом работы по распространению лучших практик российского общего образования, познакомиться с педагогическими идеями в области популяризации русского языка, культуры, науки и достижения межнационального согласия.
Конкурс проводится в дистанционном формате. Каждый участник должен предоставить свою "Визитную карточку" с презентацией урока и сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учащихся с историей, традициями, культурой и наукой России.
Заявки на участие принимаются до 20 ноября.
В жюри входят общественные деятели, эксперты в сфере образования, науки, воспитания и культуры, а также представители Международного образовательного центра "Интердом" имени Е.Д. Стасовой. Лучшие работы станут основой рекомендаций для работы педагогов с иностранными школьниками.
Справка "РГ"
Международный центр образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.