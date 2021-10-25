Мишустин предложил обсудить шаги для поддержки АПК и стабилизации цен

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерах по ограничению ее влияния на цены внутри России. Ранее президент поручил правительству внимательно проанализировать нынешнее энергетическое положение в Европе и до 1 ноября разработать комплекс шагов, чтобы нейтрализовать риски, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия.

"Сегодня предлагаю обсудить возможные шаги, чтобы, с одной стороны, гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а с другой, сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности российских производителей таких товаров", - подчеркнул глава кабмина.

Ряд мер правительство уже задействовало для помощи аграриям. Так, продлена возможность пролонгации на срок до 12 лет льготных инвестиционных кредитов. Этим, напомнил Мишустин, могут воспользоваться предприятия, которые в прошлом году пострадали от африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

Рост цен на отдельные товары сдерживает демпферный механизм. "Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры и подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие", - обозначил Михаил Мишустин задачу стратегической сессии.