Мишустин предложил обсудить шаги для поддержки АПК и стабилизации цен

"Сегодня предлагаю обсудить возможные шаги, чтобы, с одной стороны, гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а с другой, сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности российских производителей таких товаров", - подчеркнул глава кабмина.
Ряд мер правительство уже задействовало для помощи аграриям. Так, продлена возможность пролонгации на срок до 12 лет льготных инвестиционных кредитов. Этим, напомнил Мишустин, могут воспользоваться предприятия, которые в прошлом году пострадали от африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
Рост цен на отдельные товары сдерживает демпферный механизм. "Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры и подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие", - обозначил Михаил Мишустин задачу стратегической сессии.