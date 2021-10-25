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Текст:   Нина Егоршева 
15:27 25.10.2021

Мутко предложил увеличить лимит по льготной ипотеке до 4 млн рублей

Единый лимит по программе льготной ипотеки в России в размере 3 миллионов рублей предлагается увеличить до 4 миллионов. С такой инициативой выступил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, купить квартиру за 3 миллиона рублей сегодня можно всего в нескольких регионах. И это сдерживает потенциал спроса на программу, пояснил Мутко в ходе заседания комитета по финансовому рынку Госдумы.

Расширение лимита до 4 миллионов рублей, по мнению гендиректора "Дом.РФ", позволило бы нарастить объем выданных кредитов не менее, чем на 10%, передает РИА Новости.

Минувшим летом правительство продлило льготную ипотеку на квартиры в новостройках еще на год. Государственная программа будет действовать до 1 июля 2022 года. Ставка по ней составляет 7% годовых. Предельная сумма кредита - 3 миллиона рублей - едина для всех российских регионов. По этой программе граждане могут оформить кредит на квартиру в новостройке сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

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