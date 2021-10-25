Кабмин выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО

Прием заявок на новые гранты для поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций из наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей начнется 1 ноября и продлится в течение полутора месяцев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства начнут поступать с 15 ноября.

Новая мера поддержки, подготовленная по распоряжению президента, предусмотрена прежде всего для отраслей, в которых предприниматели напрямую работают с населением. Это гостиничный бизнес, общественное питание, спорт, дополнительное образование, бытовые услуги, сферы культуры, развлечений и ряд других.

На каждого сотрудника компания получит по одному минимальному размеру оплаты труда. "Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 миллиарда рублей, - подчеркнул Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержит около трех миллионов человек".