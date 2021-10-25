На молдавских властях лежит ответственность за ситуацию с поставками газа

Провал переговоров по новому газовому контракту между Молдавией и "Газпромом" может оставить страну зимой без электричества и тепла. Если соглашение не будет достигнуто, то поставки газа в страну прекратятся с 1 декабря, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, трудности с поставками газа в Молдавию возникли по вине властей республики, которые не хотят оплачивать задолженность за поставленный газ. "Здесь нет никакой политики. "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, а также допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ", - сказал Куприянов.

Долг Молдавии за прошлые поставки - 709 млн долларов, не включающий задолженность Приднестровья. И есть биржевая стоимость газа - 790 долларов за тысячу кубометров на немецком газовом хабе NCG, к которому привязаны цены на газ для Молдавии. На такой схеме ценообразования в 2020 году настоял сам Кишинев, прежде Молдавия получала газ по ценам, привязанным к стоимости мазута. В 2020 году страна платила 150 долларов за тысячу кубометров.

Переговоры идут с конца лета этого года. Уже осенью стороны договорились продлить истекающий 30 сентября контракт на поставку газа на октябрь, чтобы в течение месяца провести консультации и прийти к соглашению. На переговоры с "Газпромом", происходившие 22 октября у замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака прилетели вице-премьеры Молдавии Андрей Спыну и Владислав Кульминский, но компромисс не был найден.

"Газпром" готов заключить новый контракт, но только после подтверждения Молдавией суммы задолженности и обязательств ее выплатить в течение трех лет. Российская компания согласна поставлять газ по цене хаба NCG со скидкой 25%. Молдавия выполнить оба этих условия не может. Денег на уплату долга в стране нет, а сегодняшняя биржевая цена газа даже с такой скидкой ей не по карману. Кишинев настаивает на скидке 50%.

Соседние страны зависят от газа из России, и альтернатив ему у Молдавии не существует

Особых альтернатив у Молдавии нет. Все соседние страны импортозависимые и закупают российский газ, объясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. То есть любые поставки будут сопряжены с увеличением потребности этих стран в импортном газе. К тому же никто не может поставить газ по цене ниже, чем предложил "Газпром" по прямому контракту, отмечает эксперт.

Молдавия обратилась за помощью к Украине и Румынии. Через Украину в Молдавию сейчас идет российский газ. В случае прекращения поставок из нашей страны чисто теоретически его можно заполнить украинским газом. Проблема в том, что на Украине также существует газовый дефицит, а цены бьют рекорды. Киев пообещал Кишиневу 15 млн кубометров газа, но это капля в море. В год Молдавия потребляет около 3 млрд кубометров, то есть в среднем в месяц Молдавии нужно 250 млн кубометров. Из Румынии в Молдавию построен газопровод "Унгены - Кишинев", но заполнить его возможно опять же только российским газом, который идет с юга через "Турецкий поток". Едва ли этот газ окажется для Молдавии дешевле прямых поставок из России.

Есть мнение, что в случае прекращения поставок газа из России основную тяжесть энергокризиса Кишиневу удастся переложить на Приднестровье. Это было бы возможно, если бы не один инфраструктурный нюанс. В непризнанной республике находится Молдавская ГРЭС, работающая на газе, которая обеспечивает 80% всего электричества, необходимого Молдавии. Ее остановка будет означать энергетический коллапс для страны.