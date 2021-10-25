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25.10.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Найдены уязвимости в банкоматах Diebold Nixdorf, позволяющие снять наличные

Текст: Анастасия Алексеевских
Эксперты Positive Technologies рассказали "Российской газете", что обнаружили уязвимости в банкоматах Wincor Cineo с диспенсерами RM3 и CMD-V5 (в настоящее время марка Wincor принадлежит компании Diebold Nixdorf). Атакующие могут обойти шифрование АТМ и произвести выдачу наличных. Компания Diebold Nixdorf выпустила более 1 млн АТМ и сегодня является крупнейшим производителем банкоматов с долей 32% мирового рынка. Российские банки также используют банкоматы этого производителя. Эксперты Positive Technologies предупредили Diebold Nixdorf об уязвимостях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили в Positive Technologies, диспенсер управляет кассетами, которые задействуются в процессе выдачи наличных, является сложным механизированным устройством, расположенным в нижней, более защищенной части банкомата (в сейфе). Управляется контроллером. Диспенсер - наиболее важная цель для атакующего, указали в компании.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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"В случае с Wincor Cineo на популярном сайте объявлений был куплен такой же контроллер, управляющий выдачей, какой установлен в серийных ATM Wincor, - рассказал старший специалист отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Кононович. - Найденные в контроллере ошибки в коде и старые ключи шифрования дали возможность подключиться к ATM с помощью собственного компьютера (как в случае с классической атакой black box), обойти шифрование и произвести выдачу наличных. В настоящее время схема атаки состоит из трех пунктов: подключение компьютера к банкомату, загрузка устаревшей и уязвимой прошивки, а в финале - эксплуатация этих уязвимостей для получения доступа к содержимому кассет внутри защищенного сейфа. Для исправления уязвимостей кредитным организациям необходимо запрашивать у производителей банкоматов последнюю версию прошивки. Кроме того, в качестве дополнительного фактора защиты вендору рекомендуется включить физическую аутентификацию для оператора во время установки встроенного программного обеспечения".

Физическую аутентификацию используют в качестве подтверждения того, что изменения в банкомат вносит сотрудник, а не злоумышленник. Как правило, в ходе такой аутентификации проверяют наличие доступа к защищенной зоне (safe zone) банкомата, то есть к сейфу. Предполагается, что такой доступ есть только у персонала. В качестве проверки обычно предлагается переставить в сейфе ATM кассеты согласно указанной на дисплее банкомата последовательности.

В банках, входящих в топ-50 по активам, рассказали "РГ", что используют банкоматы производства Diebold Nixdorf. В частности, в Уральском банке реконструкции и развития парк АТМ насчитывает около 1 тыс. таких банкоматов. В другом банке из топ-50 на условиях анонимности уточнили, что в их парке доля данных АТМ незначительна. В пресс-службе ЦБ на запрос "РГ" не ответили.

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