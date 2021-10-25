Названы два приложения, которые нужно удалить со смартфона

Два популярных приложения для iPhone агрессивно отслеживают местоположение пользователя, используя данные акселерометра, а также применяя другие способы вроде считывания геометки из фотографий.

Отключить эту слежку невозможно, предупреждает эксперт Зак Дофман. По его словам, речь идет о приложениях Facebook и Instagram.

По словам Дофмана, оба приложения отслеживают местоположение пользователя, используя метаданные фото и IP-адрес. При этом Facebook не отрицает этого, однако не объясняет, почему отслеживание ведется, даже если пользователь отключил эту функцию в настройках.

Акселерометр также применяется для определения локации, при этом ни в одном из подобных случаев пользователя не предупреждают о сборе данных, и отключить этот способ отслеживания невозможно.

"Facebook постоянно считывает данные акселерометра. Если вы не разрешаете Facebook доступ к вашему местоположению, приложение все равно может определить ваше точное местоположение - объединив вас с пользователями, шаблон вибрации схож с тем, который записывает акселерометр вашего смартфона", - утверждают исследователи Талал Хадж Бакри и Томми Мыск.

"Если вы находитесь в автобусе, где один из пассажиров разрешил Facebook отслеживать местоположение, то Facebook может определить, что вы находитесь рядом, поскольку обе модели вибрации будут идентичны", - говорится в исследовании.

Единственным выходом для тех, кто не хочет, чтобы данные о них собирались, будет удаление приложений и использование этих сервисов через браузер, считает Дофман.