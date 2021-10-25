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25.10.2021 11:04
Рубрика: В мире

"Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле"

Осветитель Сергей Светной, работавший на съемочной площадке фильма Rust с оператором Галиной Хатчинс, убитой случайным выстрелом Алека Болдуина, рассказал о трагедии на своей странице в Facebook. Напомним, во время съемок кинокартины Болдуин ранил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами, режиссера Джоэла Соузу и Галину Хатчинс, которая позже скончалась. Мы приводим пост Сергея Светного полностью:

- Со дня трагедии с Галиной Хатчинс я получил сотни звонков, смс и писем со словами поддержки и соболезнованиями. За что я всем вам очень благодарен. Да, я знал Галину не один год. Я работал с ней почти на всех ее фильмах. Иногда мы делили еду и воду. Мы снимали под палящим солнцем и мерзли в снегах. И мы заботились друг о друге. Да, я могу сказать с уверенностью на 100% - она была моим другом.

БЫЛА!!!

Также я получил много писем и звонков от разных масс-медиа из разных стран с просьбой рассказать, что случилось, и также от разных институтов и университетов, чтобы студенты знали, на что надо обращать внимание.

Да, я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соузу. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу высказать свое мнение, почему это случилось. Я считаю, что имею на это право.

Всему виной халатность и непрофессионализм. Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал, человек, который должен сказать, что на площадке заряженное оружие, этого не сделал, человек, который должен был проверить это оружие, прежде чем принести его на площадку, этого не сделал. И в результате смерть человека!

Фото: REUTERS
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда

Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах, за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле. Не может ее плюс-минус однолетка, подруга по школе, двору, Instagram или еще чему-нибудь, быть профессионалом в этом деле.

Профессионалы - это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке уже на уровне рефлексов, им не надо говорить положить мешок на штатив, закрепить лестницу в декорации или оградить место взрыва. У них это в крови.

Я обращаюсь к вам, господа продюсеры! У нас очень интересная и хорошая работа, и в то же время опасная. Мы снимаем в горах, на воде, под водой. У нас на площадке бывают взрывы, выстрелы, автомобильные аварии, электричество в конце концов и многое-многое другое.

В целях экономии вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но, беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом, и себя.

Я понимаю, вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так. В каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, который знает свое дело не на словах. Для того, чтобы избежать такой трагедии, как с Галиной.

Я никому не желаю пережить то, что пережил я, то, что переживает ее муж Мэтт Хатчинс и ее сын Андрос, и актер Алек Болдуин, в руки которого вложили этот пистолет. Ему теперь жить с этой мыслью всю жизнь, что он лишил жизни человека по вине непрофессионалов.

Господа продюсеры, нанимая профессионалов, вы покупаете спокойствие cебе и людям вокруг. Да, они немного дороже, да, у них могут быть выше требования, но это того стоит. Ни одна сэкономленная вами копейка не может стоить человеческой жизни!

В заключение я хочу вам сказать, господа продюсеры. Это не вы даете заработать людям, которых вы нанимаете, это они помогают вам зарабатывать. Помните это!

И еще я хочу сказать спасибо оператору Рейду Расселлу, который был рядом и помогал спасти Галину. Я хочу сказать спасибо медику на площадке Шерлин Шефер, которая сделала всё возможное для спасения жизни Галины.

Мы все любили Галину.

Пусть земля ей будет пухом.

Покойся с миром.

И храни нас Всех БОГ.

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