Неясно, выполнит ли Эрдоган угрозу объявить персонами нон грата послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал необычные инструкции министру иностранных дел. "Я сказал: вы немедленно разберитесь с тем, чтобы эти десять послов могли быть объявлены персонами нон грата. Если они не поймут, что такое Турция, им придется уехать отсюда", заявил турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов во время посещения города Эскишехир.

Речь о реакции Эрдогана на выдвинутое еще 18 октября коллективное требование руководителей дипмиссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии освободить из-под стражи арестованного в 2017 году турецкого бизнесмена и филантропа Османа Кавалу. Что примечательно, на десять вышеперечисленных стран приходится около 70 процентов внешнеторгового оборота Турции.

После обнародования письма послы были вызваны в МИД Турции. Там им заявили о "неприемлемости попыток политизировать судебные процессы и оказывать давление на судебную систему Турции". Осман Кавала, которого называют "турецким Соросом", обвиняют в поддержке протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году, а также в причастности к попытке госпереворота в 2016 году. Отношение к Кавалу со стороны Эрдогана показывает характеристика, данная бизнесмену президентом, последний назвал Кавалу "отходами Сороса".

Обычно Турция выполняет решения ЕСПЧ. Так, ранее по его требованию из заключения выпустили нескольких журналистов. Однако по делу Кавалы, а также Селахаттина Демирташа, бывшего сопредседателя прокурдской партии HDP, Анкара отказывается прислушиваться к Европе.

Сейчас политологи гадают, было ли заявление Эрдогана сделано на эмоциях, или в нем присутствует трезвый расчет. На момент написания материала ни один из десяти послов еще не был объявлен персоной нон грата.

Эксперты гадают, было ли заявление Эрдогана сделано на эмоциях, или в нем присутствует трезвый расчет

Интересен и весьма осторожный подход к ситуации стран, чьих послов угрожает выслать Анкара. Никакой громкой реакции на слова Эрдогана не последовало. Вашингтон, по информации ТАСС, ждет от турецких властей пояснений. МИД Германии объявил о консультациях с другими странами, упомянутыми в заявлении турецкого лидера. Пресс-секретарь МИД Нидерландов заявил: "Мы приняли к сведению заявления президента Эрдогана. В настоящее время нет официального подтверждения того, что Турция высылает посла Нидерландов. Мы ждем заявления от МИД Турции по этому поводу". Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута заявила, что не будет комментировать происходящее до появления официального заявления, поскольку отношения между Веллингтоном и Анкарой "очень важны".

Как отмечает журнал "Россия в глобальной политике", ранее западные страны могли критиковать других, и "хотя такие заявления с их стороны никогда не вызывали приязни государств - объектов критики, но по умолчанию подразумевалось, что они как бы правомерны в условиях либерального стандарта. Что и превратило назидательность в существенный элемент политики США и ЕС". Теперь же, говорится в публикации, "когда началась ответная резкая реакция, а точнее, просто полное отторжение самого права внешних игроков высказываться по внутренним вопросам, это вызывает, во-первых, острые коллизии, во-вторых, определенного рода тупик в отношениях. Поскольку западный подход меняться не может или не хочет".

Это уже не первое выступление Эрдогана в адрес Запада. В ходе недавнего турне в Африку он несколько раз подчеркнул, что западные страны, убившие миллионы человек на Черном континенте, не имеют права учить Анкару гуманности.