Неясно, выполнит ли Эрдоган угрозу объявить персонами нон грата послов 10 стран

Новости

СМИ: В ноябре гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20 процентов 03:02
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС 02:58
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +12 02:42
Жителям Египта предложили придумать название для новой столицы 02:30
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител 02:17
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке 01:35
Фигуристка Александра Трусова одержала победу на Гран-при США 01:14
В Гидрометцентре рассказали о приближении новой "волны тепла" 00:39
Гинцбург: QR-коды нужно сохранить до достижения коллективного иммунитета в 80% 00:28
ВОЗ: Человечество имеет все инструменты для победы над пандемией 24.10.2021
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 24.10.2021
Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке 24.10.2021
Коронавирусом инфицированы 1 337 военнослужащих Вооруженных сил 24.10.2021
Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств 24.10.2021
Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в США 24.10.2021
Москвичей ждет самая холодная ночь с начала лета 24.10.2021
В РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы за нарушение границы 24.10.2021
"Реал" обыграл в гостях "Барселону" 24.10.2021
Поисковики РФ и Украины обменялись останками погибших в годы войны солдат 24.10.2021
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 24.10.2021
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком" 24.10.2021
Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено 24.10.2021
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье 24.10.2021
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях 24.10.2021
Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины 24.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 03:12
Рубрика: В мире

Неясно, выполнит ли Эрдоган угрозу объявить персонами нон грата послов 10 стран

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал необычные инструкции министру иностранных дел. "Я сказал: вы немедленно разберитесь с тем, чтобы эти десять послов могли быть объявлены персонами нон грата. Если они не поймут, что такое Турция, им придется уехать отсюда", заявил турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов во время посещения города Эскишехир.
Эрдоган убежден: западные страны, убившие миллионы человек на Черном континенте, не имеют права учить Анкару гуманности. Фото: REUTERS Эрдоган убежден: западные страны, убившие миллионы человек на Черном континенте, не имеют права учить Анкару гуманности. Фото: REUTERS
Эрдоган убежден: западные страны, убившие миллионы человек на Черном континенте, не имеют права учить Анкару гуманности. Фото: REUTERS

Речь о реакции Эрдогана на выдвинутое еще 18 октября коллективное требование руководителей дипмиссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии освободить из-под стражи арестованного в 2017 году турецкого бизнесмена и филантропа Османа Кавалу. Что примечательно, на десять вышеперечисленных стран приходится около 70 процентов внешнеторгового оборота Турции.

В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов

После обнародования письма послы были вызваны в МИД Турции. Там им заявили о "неприемлемости попыток политизировать судебные процессы и оказывать давление на судебную систему Турции". Осман Кавала, которого называют "турецким Соросом", обвиняют в поддержке протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году, а также в причастности к попытке госпереворота в 2016 году. Отношение к Кавалу со стороны Эрдогана показывает характеристика, данная бизнесмену президентом, последний назвал Кавалу "отходами Сороса".

Обычно Турция выполняет решения ЕСПЧ. Так, ранее по его требованию из заключения выпустили нескольких журналистов. Однако по делу Кавалы, а также Селахаттина Демирташа, бывшего сопредседателя прокурдской партии HDP, Анкара отказывается прислушиваться к Европе.

Сейчас политологи гадают, было ли заявление Эрдогана сделано на эмоциях, или в нем присутствует трезвый расчет. На момент написания материала ни один из десяти послов еще не был объявлен персоной нон грата.

Эксперты гадают, было ли заявление Эрдогана сделано на эмоциях, или в нем присутствует трезвый расчет

Интересен и весьма осторожный подход к ситуации стран, чьих послов угрожает выслать Анкара. Никакой громкой реакции на слова Эрдогана не последовало. Вашингтон, по информации ТАСС, ждет от турецких властей пояснений. МИД Германии объявил о консультациях с другими странами, упомянутыми в заявлении турецкого лидера. Пресс-секретарь МИД Нидерландов заявил: "Мы приняли к сведению заявления президента Эрдогана. В настоящее время нет официального подтверждения того, что Турция высылает посла Нидерландов. Мы ждем заявления от МИД Турции по этому поводу". Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута заявила, что не будет комментировать происходящее до появления официального заявления, поскольку отношения между Веллингтоном и Анкарой "очень важны".

Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН

Как отмечает журнал "Россия в глобальной политике", ранее западные страны могли критиковать других, и "хотя такие заявления с их стороны никогда не вызывали приязни государств - объектов критики, но по умолчанию подразумевалось, что они как бы правомерны в условиях либерального стандарта. Что и превратило назидательность в существенный элемент политики США и ЕС". Теперь же, говорится в публикации, "когда началась ответная резкая реакция, а точнее, просто полное отторжение самого права внешних игроков высказываться по внутренним вопросам, это вызывает, во-первых, острые коллизии, во-вторых, определенного рода тупик в отношениях. Поскольку западный подход меняться не может или не хочет".

Это уже не первое выступление Эрдогана в адрес Запада. В ходе недавнего турне в Африку он несколько раз подчеркнул, что западные страны, убившие миллионы человек на Черном континенте, не имеют права учить Анкару гуманности.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

СМИ: В ноябре гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20 процентов
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +12
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину