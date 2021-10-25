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Рубрика: Культура

Нерабочие дни в московских театрах и музеях - главное в вопросах и ответах

Текст: Наталья Соколова
Как подготовиться к походу на спектакль или на выставку в Москве в период нерабочих дней? Все вопросы и ответы мы собрали в одном материале.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Что закрыто?

Кинотеатры, цирки, концертные залы, планетарий и зоопарк в Москве закрываются с 28 октября по 7 ноября включительно.

Что открыто?

Театры и музеи будут открыты. Это позволит не уйти культурной программе целиком в онлайн.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как пройти?

При входе у посетителей спросят QR-код, который можно получить после вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на ковид или перенесенного заболевания, факт которого зафиксирован в медицинской карте. В Электротеатре Станиславского сообщили, что для удобства зрителей там откроется пункт экспресс-тестирования на ковид.

Нужен ли паспорт для прохода?

Да. QR-код может быть предъявлен в виде распечатки на бумаге, либо на экране смартфона. И только вместе с паспортом при входе в театр или музей.

Кому не нужен QR-код?

QR-код не спрашивают у детей до 18 лет. Но у сопровождающих лиц QR-коды обязательно должны быть.

Какова заполняемость залов?

Залы музеев и театров будут заполняться на 50%. С 8 ноября заполняемость залов достигнет 70%.

Где купить билеты в музей?

В музеи билеты можно купить только онлайн. Музеи в Москве еще в доковидные времена перешли на посещения по сеансам, чтобы исключить столпотворение. Сеанс - это интервал, в течение которого надо войти в музей. Удобное время посещения можно будет выбрать на сайте в день посещения выставки. Но лучше покупать билеты заранее. В продажу они поступают на две недели.

Как купить билеты в театр?

Фото: Ольга Бухарова/РГ
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Билеты в театр можно купить на официальных сайтах театров.

Можно ли вернуть билеты, если нет QR-кода?

Театры и музеи пошли на встречу посетителям, которые купили билеты, но не имеют QR-кода. Их можно вернуть на сайте (если он был куплен в электронном виде) или в кассах (если он был куплен в кассе). Зритель получит полную стоимость билета.

Нужна ли маска в театре и музее?

Да, наличие QR-кода не освобождает от необходимости носить маску в театре или музее.

Можно ли будет прийти на экскурсию в музеи?

Взрослые могут посещать экскурсии при предъявлении QR-кода, подтверждающего защиту от COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность. Дети (до 17 лет включительно) могут посещать экскурсии и квесты только в сопровождении взрослых, предъявивших QR-коды и документы, удостоверяющие личность.

Будут ли открыты парки при музеях?

Посещение дворца музея-заповедника "Царицыно" (вход в парк свободный) и дворца в музее-усадьбе "Кусково" возможно только для посетителей, имеющих QR-код. Входной билет в парк усадьбы "Кусково" можно купить только на официальном сайте комплекса - QR-код при этом не нужен.

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