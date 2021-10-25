Новикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания

25 октября 1993 года - дата основания Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех. На протяжении 28 лет банк неизменно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей отечественной экономики. На сегодняшний день он занимает первое место в России по операционной эффективности. Уверенный рост активов на горизонте последних четырех лет позволил Новикомбанку подняться на 16 позиций в рейтинге банков РФ и войти в первую двадцатку по объему активов.

Благодаря совместной работе и поддержке Госкорпорации Ростех Новикомбанк является эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей промышленности. Банк участвует в реализации национальных проектов, финансируя разработки прорывных технологий и поддерживая внедрение инноваций. Приоритетные отрасли кредитования банка - это авиастроение, судостроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, добывающая промышленность. Но главное, Новикомбанк - не просто кредитор, а экспертная организация, предлагающая уникальный алгоритм взаимодействия с промышленностью, благодаря которому стоимость проектов значительно снижается за счет использования различных инструментов и применения мер господдержки.

Активная поддержка предприятий реального сектора экономики стала драйвером роста кредитного портфеля Новикомбанка: за последние четыре года рост составил более 160%. Рост активов за этот период составил более 177%, что позволило Новикомбанку подняться на 16 позиций в рейтинге банков по размеру активов и занять 20-е место. Капитал банка вырос на 75%.

Рост бизнеса и укрепление финансовых показателей Новикомбанка в текущем году были отмечены экспертным сообществом. Международное финансовое издание The Banker сообщило, что Новикомбанк занял первое место по операционной эффективности среди 50-ти лучших российских банков. Аналитическое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня A+(RU), прогноз "стабильный". Агентство "Эксперт РА" также повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruA со стабильным прогнозом. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам.

"Хочу выразить благодарность всему коллективу Новикомбанка. Для меня большая честь возглавлять банк, в котором трудятся такие умные и талантливые люди. В сложное время мы не только не растеряли наработанные преимущества, а напротив, стали еще сильнее. Мы доказали, что рука об руку с нашими клиентами и партнерами движемся в правильном направлении. Благодаря выверенной работе всей команды под руководством Совета Директоров при поддержке акционера, мы с уверенностью смотрим в будущее. Уверена, что впереди нас ждут новые амбициозные задачи и большие победы!", - обратилась к сотрудникам Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Пресс-служба

pr@novikom.ru

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило Банку рейтинг кредитоспособности до "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз позитивный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Новикомбанка