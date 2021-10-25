Около 120 человек отравились суши и роллами в столице Киргизии

Массовое пищевое отравление зафиксировано в столице Киргизии. Как минимум 118 человек обратились за медицинской помощью после посещения популярной в Бишкеке сети фастфуда. Как сообщают в пресс-центре минздрава республики, среди пострадавших - 13 детей. Все точки сети закрыты на период расследования причины массового пищевого отравления.

Пострадавшие заказывали и употребляли суши и роллы в четырех точках сети фастфуда, расположенных в разных районах Бишкека. Всего же сеть располагает семнадцатью кафе. Большинство отравившихся после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Более двадцати, половина из которых дети, были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

Массовое пищевое отравление вынудило власти объявить о проверке точек общепита по всей республике. До этого момента в Киргизии действовал временный мораторий на проверку объектов, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции. Его объявили в конце 2018 года, чтобы поддержать развитие частного бизнеса.