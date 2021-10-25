Отряд "Центроспас" МЧС России передумали ликвидировать

Врио главы МЧС России Александр Чуприян отменил подписанный ранее ведомственный приказ о ликвидации передового отряда МЧС "Центроспас". Об этом агентству ТАСС сообщили в самом отряде.

Напомним, что приказ о расформировании отряда был подписан из соображений переоформлении его юридического статуса. Отряд хотели слить с другими отрядами в одно подразделения и из формы ФГКУ перевести его в ФГБУ, чтобы получившееся подразделение имело право зарабатывать деньги.

Многим в отряде этот решение пришлось не по вкусу, но 29 июля 2021 года в МЧС все приказ о ликвидации отряда "Центроспас" был подписан. За это решение ратовали два заместителя министра Виктор Яцуценко и Андрей Гурович. Оба ездили в отряд, растолковывать все преимущества решения о ликвидации. Но из отряда стали уходить профессионалы, и отряд, который с 1992 года является визитной карточкой ведомства, решено было все же сохранить.