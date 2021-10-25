Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия

Россия начала экспортировать парики и деревянные сувениры, а также текстиль и обувь, хотя обычно в этом сегменте преобладал импорт. О необычных статьях несырьевого экспорта рассказал замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

В основном из несырьевых поставок преобладает экспорт изделий из черных и цветных металлов. С начала года рост по этому направлению - в 1,7 раза. Кроме того, вырос экспорт машиностроительной продукции - сразу на 38%, рассказал Ивин RT. За счет поддержки со стороны правительства увеличились и поставки переработанной древесины на 35%.

"Однако наиболее активно мы сейчас поставляем за рубеж продовольствие. Во многом это связано с тем, что Китай начал массово закупать те виды продукции, которые ранее не допускал на свой рынок. Это и мясная группа товаров, а также различные зерновые и бобовые", - рассказал замглавы ФТС.

Объем всего российского экспорта в этом году может вернуться на докризисный уровень и даже превысить его, считают в ФТС. В основном это связано с восстановлением мировой экономики и удорожанием практически всех товаров, которые идут за рубеж, объяснил Ивин. Однако основной доход бюджету в 2021 году принесет экспорт именно сырья, заключил он.