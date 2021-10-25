В Кремле заявили о мониторинге роста цен в регионах

В кабмине действуют механизмы мониторинга скачков цен, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, следят ли в Кремле за ростом цен на продукты в регионах, пресс-секретарь президента напомнил, что есть поручения президента правительству. Там действуют постоянные механизмы по мониторингу роста цен для предотвращения их скачкообразного повышения.

"Есть субъективные факторы, с которыми очень активно работает правительство, и объективные, которые нужно принимать как данность - например, инфляционные процессы", - пояснил Песков.