Пять самых дорогих картин Пикассо

"РГ" предлагает вспомнить, сколько покупатели отдавали за его произведения (а всего их, по разным подсчетам, никак не меньше 150 тыс. работ).
"Портрет Анхеля Фернандеса де Сото", 1903
Или знаменитый "Любитель абсента". На картине изображен друг Пабло Пикассо, испанский художник, большой поклонник абсента, который не оставил большого следа в истории искусства, зато остался в веках на полотне знаменитого мастера. В число самых дорогих картин Пикассо работа вошла в 2010 году после продажи на аукционе Christie's за $51,6 млн. На аукцион ее выставил англичанин, известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Кстати, до продажи она не висела в закромах у мэтра, а была явлена публике в Лондонской королевской академии художеств. Перед торгами картина даже побывала в Москве - на предаукционной выставке. Кто теперь владеет шедевром, до сих пор неизвестно. Аноним купил картину по телефону.
"Молодая девушка с цветочной корзиной", 1905
Великолепное полотно в стиле ню так называемого "розового" периода Пикассо. Девушка изображена обнаженной с ниткой жемчуга на шее и с розовой лентой в темных волосах. А в руках - корзина с красными цветами. Когда-то эта работа находилась в коллекции Рокфеллеров. А в 2018 году ее купил аноним на аукционе Christie's за $115 млн. Любопытно, что сам художник продал эту работу галеристу Кловису Саго за смешные 75 франков.
"Мальчик с трубкой", 1905
Еще одна картина "розового" периода. Пикассо только-только переехал на Монмартр. Художник молод - ему всего 24, он верит, что весь мир будет у его ног. Для этого полотна в стиле реализма позировал уличный мальчишка Луи. Долгое время владельцем полотна был американский коллекционер и магнат Дж. Уитни. На аукционе Sotheby's стартовая цена за шедевр была $70 млн. Но картину продали за рекордные $104,1 млн. Рекорд держался более 6 лет.
"Сон", 1932
Очень личная работа мастера. На полотне Мария-Тереза Вальтер - его возлюбленная. Она сидит в кресле, ее голова наклонена, а на ее лице покой и умиротворение - то ли дремлет, то ли наслаждается своим состоянием - она как раз ждет от Пикассо ребенка. Картину продали в 2013 году главе инвестиционного фонда Стивену Коэну за $155 млн.
"Алжирские женщины", 1955
Это даже не одна картина, а серия поздних работ мастера - от "А" до "О". Последняя версия под названием "О" - самая дорогая - была продана за $179,3 млн в 2015 году на аукционе Christie's. Всю серию Пикассо создал под впечатлением от знаменитого полотна Эжена Делакруа "Алжирские женщины в своих покоях" 1834 года, на котором изображены наложницы, и, конечно, "Одалисок" Анри Матисса. Моделью на всех картинах выступила последняя жена Пикассо Жаклин Рок, которая была моложе художника на 46 лет.