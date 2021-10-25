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25.10.2021 15:30
Рубрика: Культура

Пять самых дорогих картин Пикассо

Текст: Наталья Соколова
Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо - великого провокатора, большого поклонника женщин, одного из самых плодовитых и дорогих художников в мире.

"РГ" предлагает вспомнить, сколько покупатели отдавали за его произведения (а всего их, по разным подсчетам, никак не меньше 150 тыс. работ).

"Портрет Анхеля Фернандеса де Сото", 1903

Фото: Warren Allott / AFP

Или знаменитый "Любитель абсента". На картине изображен друг Пабло Пикассо, испанский художник, большой поклонник абсента, который не оставил большого следа в истории искусства, зато остался в веках на полотне знаменитого мастера. В число самых дорогих картин Пикассо работа вошла в 2010 году после продажи на аукционе Christie's за $51,6 млн. На аукцион ее выставил англичанин, известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Кстати, до продажи она не висела в закромах у мэтра, а была явлена публике в Лондонской королевской академии художеств. Перед торгами картина даже побывала в Москве - на предаукционной выставке. Кто теперь владеет шедевром, до сих пор неизвестно. Аноним купил картину по телефону.

Под картиной Пикассо "Завтрак слепого" нашли изображение обнаженной женщины

"Молодая девушка с цветочной корзиной", 1905

Фото: wikipedia.org

Великолепное полотно в стиле ню так называемого "розового" периода Пикассо. Девушка изображена обнаженной с ниткой жемчуга на шее и с розовой лентой в темных волосах. А в руках - корзина с красными цветами. Когда-то эта работа находилась в коллекции Рокфеллеров. А в 2018 году ее купил аноним на аукционе Christie's за $115 млн. Любопытно, что сам художник продал эту работу галеристу Кловису Саго за смешные 75 франков.

"Мальчик с трубкой", 1905

Фото: STAN HONDA / AFP

Еще одна картина "розового" периода. Пикассо только-только переехал на Монмартр. Художник молод - ему всего 24, он верит, что весь мир будет у его ног. Для этого полотна в стиле реализма позировал уличный мальчишка Луи. Долгое время владельцем полотна был американский коллекционер и магнат Дж. Уитни. На аукционе Sotheby's стартовая цена за шедевр была $70 млн. Но картину продали за рекордные $104,1 млн. Рекорд держался более 6 лет.

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"Сон", 1932

Фото: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images

Очень личная работа мастера. На полотне Мария-Тереза Вальтер - его возлюбленная. Она сидит в кресле, ее голова наклонена, а на ее лице покой и умиротворение - то ли дремлет, то ли наслаждается своим состоянием - она как раз ждет от Пикассо ребенка. Картину продали в 2013 году главе инвестиционного фонда Стивену Коэну за $155 млн.

"Алжирские женщины", 1955

Фото: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Это даже не одна картина, а серия поздних работ мастера - от "А" до "О". Последняя версия под названием "О" - самая дорогая - была продана за $179,3 млн в 2015 году на аукционе Christie's. Всю серию Пикассо создал под впечатлением от знаменитого полотна Эжена Делакруа "Алжирские женщины в своих покоях" 1834 года, на котором изображены наложницы, и, конечно, "Одалисок" Анри Матисса. Моделью на всех картинах выступила последняя жена Пикассо Жаклин Рок, которая была моложе художника на 46 лет.

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